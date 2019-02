Volkswagen v súvislosti s dieselgate zvažuje žalobu voči Boschu

Škandál stál VW doteraz vyše 28 miliárd eur.

Wolfsburg 8. februára (TASR) - Po miliardových nákladoch v súvislosti s emisnou aférou, známou aj ako dieselgate, zvažuje Volkswagen žalobu pre odškodné voči svojmu dodávateľovi, firme Bosch. Ako s odvolaním sa na interné zdroje vo VW informoval časopis Spiegel, VW považuje dodávateľa za spoluzodpovedného za vzniknuté škody.



Škandál stál VW doteraz vyše 28 miliárd eur. Bosch dodával koncernu základnú verziu softvéru, ktorá sa vo veľkom používala na manipuláciu s hodnotami emisií dieselových vozidiel. Aj Bosch sa z tohto dôvodu dostal do zameriavača vyšetrovacích orgánov.



VW podľa Spiegelu už koncom minulého roka pripravil žalobu voči Boschu, obidva koncerny si však dali odklad do konca marca. Dovtedy chcú rokovať o ďalšom postupe.



Volkswagen sa k správe časopisu odmietol vyjadriť a vo svojej reakcii napísal: "Upozorňujeme, že nebudeme odpovedať na otázky, ktoré sa dotýkajú akýchkoľvek dôverných interných procesov." Naproti tomu Bosch uviedol: "Bosch a Volkswagen spája desaťročia trvajúci vzťah výrobcu a dodávateľa. Nevieme si takúto žalobu voči Boschu predstaviť."



VW v septembri 2015 na nátlak amerických úradov priznal, že vo veľkom štýle podvádzal v súvislosti so systémami čistenia výfukových plynov dieselových vozidiel. Koncern doteraz spracoval všetky právne dôsledky v Severnej Amerike. Ďalšie problémy mu však hrozia v Nemecku, kde okrem iného čelí žalobám investorov za to, že príliš neskoro informoval o hroziacich rizikách vyplývajúcich zo škandálu. Koncern tieto obvinenia popiera.