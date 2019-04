VW využije čínskych softvérových inžinierov pri vývoji autonómnych áut

Výrobcovia automobilov sa pretekajú o to, kto rýchlejšie vyvinie pokročilé asistenčné systémy a autonómne funkcie riadenia.

Šanghaj 15. apríla (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) využije čínskych vývojárov softvéru, aby mu pomohli navrhnúť globálnu architektúru autonómnych vozidiel. Uviedol to v pondelok Stephan Wöllenstein, šéf čínskej divízie osobných áut VW, podľa ktorého v tejto ázijskej krajine je, na rozdiel od iných regiónov, "prevaha" kvalifikovaných programátorov.



Výrobcovia automobilov sa pretekajú o to, kto rýchlejšie vyvinie pokročilé asistenčné systémy a autonómne funkcie riadenia. Snažia sa preto nájsť kvalifikovaných inžinierov, ktorí by vyvinuli softvérové algoritmy potrebné na to, aby sa vozidlá naučili správne reflexy.



Volkswagen má v Číne päť výskumných a vývojových pracovísk, v ktorých zamestnáva približne 4000 technikov. Ich priemerný vek je 29 rokov a noví softvéroví rýchlo pribúdajú.



Prevaha softvérových inžinierov v kombinácii s ochotou krajiny zavádzať infraštruktúru pre autonómne vozidlá urobí z Číny jeden z prvých trhov, na ktorom budú mať takéto autá široké zastúpenie.



Aj čínski dodávatelia pomôžu koncernu Volkswagen navrhnúť globálnu autonómnu architektúru vozidiel. "Časť práce na vývoji softvéru bude možné urobiť napríklad v čínskych prevádzkach koncernu Volkswagen Group," povedal Wöllenstein.



Čína sa v oblasti autonómnych áut stáva vedúcim globálnym výskumno-vývojovým centrom, uviedol Sven Patuschka, vedúci výskumu a vývoja skupiny Volkswagen. "Budeme ďalej posilňovať naše schopnosti vyvíjať niektoré technológie v Číne pre Čínu a pre zvyšok sveta. Nachádzame tu vynikajúce talenty a sú pripravené riešiť požiadavky zákazníkov na tomto fascinujúcom trhu," dodal Patuschka.



Volkswagen tiež skúma, či zmeniť štruktúru svojich spoločných podnikov v Číne s FAW, SAIC a JAC s cieľom zlepšiť možnosti výskumu a vývoja. "Diskutujeme, ako rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu s našimi partnermi," poznamenal Wöllenstein. Odmietol však komentovať, či sa VW snaží zmeniť vlastnícku štruktúru spoločných podnikov.



Seat, španielska dcéra VW, spolupracuje s čínskym partnerom JAC na vývoji druhej menšej architektúry elektrických vozidiel. "JAC Volkswagen a Seat prevzali vedenie projektu," povedal výkonný riaditeľ koncernu VW Herbert Diess.