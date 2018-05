VW zvoláva do servisov Polo pre problém s bezpečnostným pásom

Pri rýchlej zmene jazdného pruhu vo vozidlách s piatimi ľuďmi v kabíne sa môžu dva zámky k sebe pritlačiť a pás na ľavom zadnom sedadle môže vyskočiť zo zámku.

Wolfsburg 12. mája (TASR) - Koncern Volkswagen zvoláva do servisov 219.000 vozidiel Polo aktuálneho modelového ročníka pre problémy so zámkami bezpečnostných pásov na zadných sedadlách. Zvolávacia akcia sa týka aj 191.000 vozidiel Seat Ibiza a Arona, ktorých zámky majú podobnú konštrukciu.



Pri rýchlej zmene jazdného pruhu vo vozidlách s piatimi ľuďmi v kabíne sa môžu dva zámky k sebe pritlačiť a pás na ľavom zadnom sedadle môže vyskočiť zo zámku. Na chybu prišiel fínsky časopis pri svojom teste.



VW vypracoval technické riešenie, ktoré tomu zabráni. Zvolávacia akcia sa začne už čoskoro, majitelia budú informovaní písomne. Do návštevy servisu sa môžu autá bezpečne používať v premávke. Koncern však radí, aby sa radšej nevyužívalo stredné zadné sedadlo.