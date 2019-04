Pri výbere lokality pre rodinný dom zvážte projekt i infraštruktúru

V súčasnosti je výber menších projektov pomerne rozmanitý. Je to aj zásluhou stavebného boomu, ktorý nastal po rokoch útlmu výstavby, uzatvára NARKS.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Pri výbere lokality na kúpu rodinného domu môžu u záujemcu zavážiť vybavenosť obce, dostupnosť autobusovej alebo vlakovej dopravy a najmä konkrétny projekt domu. Pre TASR to uviedla Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).



V súčasnosti vidno snahu developerov riešiť vopred cestné komunikácie a infraštruktúru. "Napríklad v jednej z obcí juhovýchodne od Bratislavy, v Miloslavove, pred výstavbou väčšej štvrte, v ktorej stavajú nielen rodinnú zástavbu, ale tiež bytové domy, sa realizovala výstavba ciest, kruhového objazdu, dokonca výsadba stromovej aleje," približuje asociácia.



"V súčasnosti je čulý stavebný ruch v širšom okolí hlavného mesta. V obciach najmä v bezprostrednej blízkosti Bratislavy, ako aj v jej okrajových mestských častiach, ako sú napríklad Podunajské Biskupice, vyrastajú nové obytné štvrte s rozmanitou zástavbou," uviedla NARKS. Väčšinou ide o individuálnu výstavbu, ďalej o development rodinných alebo aj bytových domov. "Veľmi populárne sú radové zástavby, pri ktorých má klient lepší pomer medzi cenou a možnosťou bývania v dome s vlastnou záhradkou," priblížila.



Z projektov sa dá vybrať samostatne stojaci rodinný dom na zväčša rozmerovo podobnom pozemku, dvojdom s oddelenými bytovými jednotkami, v ktorom žijú dve rodiny, alebo radový dom, ktorý má dve steny spoločné so susediacimi domami. Typizovaná výstavba je zväčša lacnejšia ako individuálny originálny projekt.



Zhotoviteľ, ako aj developer, zodpovedajú za štandard a kvalitu stavby rodinných domov. Všetko však záleží na preferenciách klientov a ich finančných možnostiach, či uprednostnia projekt, alebo vlastnú stavbu rodinného domu. V súčasnosti je výber menších projektov pomerne rozmanitý. Je to aj zásluhou stavebného boomu, ktorý nastal po rokoch útlmu výstavby, uzatvára NARKS.