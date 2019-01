EKONOMIKA V ROKU 2018: Jaguar vyrába v SR, Kažimír bude guvernérom NBS

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

Spoločné rokovanie vlád SR a ČR v Košiciach 17. septembra 2018 v historickej radnici. Na snímke zľava český premiér Andrej Babiš a slovenský premiér Peter Pellegrini počas spoločnej tlačovej konferencie. Foto: TASR František Iván

NOVEMBER

DECEMBER

DECEMBER

Na snímke zľava v popredí predseda vlády SR Peter Pellegrini, predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, minister financií SR Peter Kažimír, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, v pozadí zľava podpredsedovia Národnej rady SR Andrej Hrnčiar, Béla Bugár, predseda parlamentu Andrej Danko a podpredseda NR SR Martin Glváč počas 38. schôdze Národnej rady SR 5. decembra 2018 v Bratislave. Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu schválilo rozpočet na rok 2019. Ide o prvý vyrovnaný rozpočet v histórii Slovenska. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 21. januára (TASR) - Prinášame výberovú chronológiu ekonomických udalostí v roku 2018.- Slovenského ministra financií Petra Kažimíra vyhlásil britský mesačník The Banker, patriaci do skupiny Financial Times, za ministra financií Európy za rok 2018.– Zamestnanci spišskonovoveskej spoločnosti Embraco Slovakia vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Vedenie spoločnosti Embraco Slovakia a miestna odborová organizácia OZ KOVO podpísali 22. januára kolektívnu zmluvu na štyri roky. Podpisu predchádzali zložité rokovania najmä o mzdovej politike na roky 2018 a 2019, s výsledným kompromisom sú spokojné obe strany.- Návrh Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 na svojom zasadnutí schválila vláda.- Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) sa v Hongkongu zúčastnil Ázijského finančného fóra, ktoré bolo venované trendom a inováciám vo finančnom sektore.– Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a minister infraštruktúry Poľskej republiky Andrzej Adamczyk podpísali v poľskom meste Žywiec spoločné vyhlásenie v oblasti najdôležitejších dopravných investícií na slovensko-poľskom pohraničí, v ktorom potvrdzujú potrebu pokračovania v príprave výstavby diaľnice D3 a rýchlostnej cesty S1 v Poľsku.– Okresný súd Košice I rozhodol o začatí konkurzného konania voči životnej poisťovni Rapid life so sídlom v Košiciach. Vyplynulo to z uznesenia zverejneného v Obchodnom vestníku.– Viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Vazil Hudák podpísal projekt "Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko" so spoločnosťou Eustream. EIB tak poskytne slovenskému prevádzkovateľovi prepravnej siete pôžičku vo výške 70 miliónov eur na financovanie výstavby vysokotlakového plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom s dĺžkou 164 kilometrov.- Investičná pomoc vo výške 10,06 milióna eur mala podporiť vytvorenie 1147 nových pracovných miest v piatich spoločnostiach, ktoré zrealizovali investičné zámery v hodnote 69,49 milióna eur. Návrh na jej poskytnutie prerokoval a schválil vládny kabinet. Boli to firmy Pankl Automotive Slovakia, s. r. o., Topoľčany, Dongil Rubber Belt Slovakia, s. r. o., Röchling Automotive Slovakia, s. r. o., Bratislava, ZF Slovakia, a. s., v Leviciach a Optotune Slovakia, s. r. o. v Trnave.– Memorandum o vzájomnej spolupráci v automobilovom priemysle, vzájomnej podpore a spoločnom postupe v oblasti kolektívneho vyjednávania podpísali v Žiline zástupcovia Odborového zväzu (OZ) KOVO a základných organizácií (ZO) OZ KOVO v PSA Peugeot Citroën Slovakia, s. r. o., Volkswagen Slovakia, a. s., a Kia Motors Slovakia, s. r. o.- Akcionári spoločnosti Tatravagónka Poprad, a. s., uzavreli dohodu o predaji svojho podielu skupine Budamar Logistics, a. s.- Ochrana vody na Slovensku sa od 15. marca výrazne posilnila vďaka zmenám vo vodnom zákone a v zákone o vodovodoch a kanalizáciách, ktoré schválili poslanci Národnej rady SR.– Poslanci NR SR zvolili dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady. Stali sa nimi Ján Ďuriš a Ivan Galbička. Podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe. Návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci definitívne schválil parlament.- Novým viceguvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) sa stal Ľudovít Ódor. Parlament schválil návrh na jeho vymenovanie, vymenoval ho prezident SR Andrej Kiska. Novým členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) bude ekonomický analytik Juraj Kotian. Parlament schválil návrh na jeho vymenovanie. Zvýšenie záujmu ľudí vycestovať za prácou či zjednodušenie podmienok zamestnávania ľudí z tretích krajín. Toto sú zmeny novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú schválil parlament.- Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS) pokutu vo výške 127.000 eur za zneužitie dominantného postavenia. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť.- Od 1. mája tohto roka vzrástli zamestnancom na Slovensku viaceré príplatky za prácu. Parlament definitívne schválil novelu Zákonníka práce, ktorou sa taktiež zaviedli 13. a 14. platy, ktoré budú postupne oslobodené od daní a odvodov.- Správa obchodného podielu spoločnosti MH Invest, s. r. o., prechádza z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Informáciu vzala na vedomie vláda. V budúcnosti preklenie staré koryto Dunaja na slovensko-maďarskej hranici pod Bratislavou nový cyklomost, ktorý spojí obce Dobrohošť a Dunakiliti. Umožniť to má medzivládna dohoda, ktorú prerokoval a schválil vládny kabinet.- Prezident SR Andrej Kiska vymenoval Ľudovíta Ódora do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS).– Vláda schválila návrh na zriadenie Rady vlády pre rozvoj zamestnanosti.- Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu Zákonníka práce, ktorou sa zvýšia príplatky za nočnú a sviatočnú prácu a zavedú príplatky za prácu v sobotu a nedeľu. Prezidentom podpísaný vynovený vodný zákon prináša zákaz plavidiel so spaľovacím motorom v najprísnejších ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Zmeny v zákone o vodovodoch a kanalizáciách zaviedli aj povinnosť pripojiť sa do 31. decembra 2021 na verejnú kanalizáciu.- Organizácie z mimovládneho sektora si nemusia aktivovať elektronické schránky od mája tohto roku. Táto povinnosť sa im posúva na február 2019. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.– Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dali do prevádzky 23-kilometrový úsek železničnej trate Považská Teplá – Žilina zmodernizovaný na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.- Budúci most cez Ipeľ bude len pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou 3,5 tony. Návrh na uzavretie dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou SR a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd schválila vláda.- Sporitelia v treťom pilieri budú lepšie informovaní o výške svojich úspor. Počíta s tým novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorú definitívne schválil parlament. Právnou normou sa do slovenskej legislatívy prebrali aj dve európske smernice.– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravilo zákon o dreve, ktorým chce zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. Nový zákon schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2018.- Viktor Stromček (Smer-SD) skončil vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, a tiež vo funkcii splnomocnenca vlády pre prípravu a realizáciu strategických parkov. Návrh na jeho odvolanie z týchto dvoch pozícií schválila vláda. Prijala tiež akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA.- Princíp nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti sa v zákone o pozemkových spoločenstvách odstráni. Návrh novely zákona schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.- Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák podpísal dohody o spolupráci s generálnym prokurátorom (GP) SR Jaromírom Čižnárom, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karolom Mitríkom a predsedom Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Tiborom Menyhartom.- Novým predsedom Únie potravinárov Slovenska (ÚPS) sa stal Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ). Na marcovom 25. riadnom valnom zhromaždení ÚPS ho do funkcie zvolilo nové predstavenstvo ÚPS. Vystriedal tak dlhoročného predsedu ÚPS Dušana Janíčka.- AeroMobil, spoločnosť vyvíjajúca aktivity v oblasti vývoja inovatívnych lietajúcich vozidiel, oznámila rozšírenie svojho plánovaného produktového portfólia a odhalila koncept AeroMobil 5.0 VTOL (vertikálny vzlet a pristátie). Pôjde tiež o prvé elektrické lietajúce vozidlo určené pre zdieľanú mobilitu.- Novým predsedom vlády, ktorý vo funkcii vystriedal Roberta Fica (Smer-SD), sa stal Peter Pellegrini (Smer-SD). Do funkcie ho vymenoval prezident SR Andrej Kiska. Následne vymenoval aj ostatných členov nového kabinetu. K zmene došlo vo funkciách podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorú zastáva Richard Raši (Smer-SD), ministrom vnútra sa stal Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Na ostatných postoch zmeny nenastali. Ministrom financií zostal Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý je aj vicepremiérom. Ministrom zahraničných vecí je Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD), ministrom hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), šéfom rezortu práce Ján Richter (Smer-SD). Ministerstvo pôdohospodárstva povedie Gabriela Matečná (nom. SNS), rezort obrany Peter Gajdoš (SNS) a ministerstvo školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Šéfom rezortu dopravy zostal Árpád Érsek (Most-Híd) a na čele ministerstva životného prostredia je László Sólymos (Most-Híd), je aj podpredsedom vlády. Novovymenovaná vláda Petra Pellegriniho schválila svoje programové vyhlásenie.– Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) mali vážne podozrenie z cieleného subvenčného podvodu na poľnohospodárskych plochách na východnom Slovensku. V tejto súvislosti podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR a spustili kontrolu.– Zabránenie vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z neho na európsky trh bolo zámerom nového zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska. Zákon je účinný od 1. júla.- Kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) odvolal na svojom zasadnutí Igora Janckulíka z funkcie splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty. Vláda zrušila aj svoje uznesenie z 12. októbra 2016, ktorým schválila štatút splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty. Kabinet odsúhlasil dva návrhy dohôd medzi Slovenskou republikou a Poľskom v oblasti dopravy. Jedna z dohôd sa týka určenia miesta prepojenia slovenskej rýchlostnej cesty R4 a poľskej rýchlostnej cesty S19 na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek. Druhou je dohoda o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici.- Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) potvrdil, že začal podnikať kroky v súvislosti s údajnými podvodmi a zlým hospodárením pri čerpaní poľnohospodárskych dotácií EÚ na Slovensku.– Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vydal Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) pokyn na vyšetrenie prípadu agrodotácií spoločnosti AgroPorúbka, s. r. o.- Vláda schválila vymenovanie Gábora Gála za šéfa Legislatívnej rady vlády SR a uvoľnila pre gelnický región milión eur zo svojej rezervy, rozhodla tak počas výjazdového rokovania v obci Prakovce, kde schválila Akčný plán rozvoja okresu Gelnica.- Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na rokovanie vlády predložil Monitorovaciu správu pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR za rok 2017, ktorú vládny kabinet prerokoval a vzal na vedomie.- Slovensko sa pripojí k plánom Českej republiky budovať rýchlostné železničné prepojenia Praha – Brno a chcelo by, aby pokračovalo aj smerom na Bratislavu. Oznámil to v stredu predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) počas svojej prvej oficiálnej návštevy Českej republiky po stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom.- Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) má nového prezidenta. Na základe rozhodnutia 24. zasadnutia Valného zhromaždenia sa ním stal Alexander Matušek.– Slovenská republika získala za rozsudok v spore s holandskou spoločnosťou Achmea ocenenie medzinárodného právneho portálu Global Arbitration Review. Podľa neho je rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) v medzinárodnej právnickej komunite považovaný za prelomový v histórii medzinárodných investičných arbitráží.– Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) uzavrela s miestnou odborovou organizáciou ZO OZ KOVO Kia Žilina vyjednávanie o mzdovom dodatku ku kolektívnej zmluve. Nová zmluva bude platiť dva roky. Základná organizácia Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO KIA Žilina vyhlásila 10. apríla 2018 najskôr štrajkovú pohotovosť.– Plánovaný strategický park Haniska na východnom Slovensku získal status významnej investície. Návrh schválil na svojom rokovaní vládny kabinet.- Novou štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR sa stala Ladislava Cengelová. Správu o stave podnikateľského prostredia v SR prerokoval a vzal na vedomie vládny kabinet. Znižovanie nezamestnanosti, budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov či zníženie administratívnej záťaže podnikateľov. Toto sú niektoré ciele, ktoré si na najbližšie dva roky stanovila vláda vo svojom Národnom programe reforiem.- Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií vlani dosiahol úroveň 1,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) a mierne prekročil hranicu nízkeho rizika pre dlhodobú udržateľnosť. Medziročne prišlo k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti o 0,3 % HDP. Priaznivý ekonomický vývoj v roku 2017 vláda plne nevyužila na zlepšenie fiškálnej pozície. Informovali o tom členovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).- Ministri financií členských krajín Európskej únie sa počas druhého dňa svojho neformálneho stretnutia v Sofii venovali najmä daňovým otázkam a daňovej politike. Na zasadnutí Rady EÚ pre ekonomické a finančné záležitosti (ECOFIN), ktorá sa konala v rámci bulharského predsedníctva v Rade EÚ, zastupoval SR podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.– Oceliarne U. S. Steel Košice svoju výrobu na Slovensku nekončia a U. S. Steel z Košíc neodchádza. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to povedal po stretnutí s predstaviteľmi košickej hutníckej fabriky.- Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) má nového predsedu. Dlhoročného predsedu Milana Semančíka na tomto poste strieda Emil Macho.- Štátny záverečný účet SR za rok 2017 schválila vláda. Takisto rozhodla, že agenda odvolaného splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) Antona Marcinčina sa presunie pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR Richarda Rašiho.- Parlament schválil návrh nového zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Má zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a spojených cestovných služieb a odstrániť nejasnosti a medzery v súčasne platnej právnej úprave.– Začleňovanie cudzincov do spoločnosti na Slovensku nenapreduje. Niektoré rezorty si totiž plnia svoje úlohy týkajúce sa integračnej politiky len okrajovo alebo vôbec, správu rezortu práce za rok 2017 vláda vzala na vedomie.a - Jadrové zariadenia v SR boli v roku 2017 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí, ktoré by viedli k tomu, že by Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR musel vydať príkaz na zníženie výkonu alebo na odstavenie reaktora, respektíve zastavenie prevádzky jadrovej elektrárne. Správu ÚJD SR prerokovala a vzala na vedomie vláda SR.- Slovensko predalo historicky prvý 50-ročný štátny dlhopis v objeme 500 miliónov eur, s úrokom na úrovni 2,25 % p. a. Dopyt na trhu bol pritom trojnásobný.- Povodne za druhý polrok minulého roka na Slovensku spôsobili škody vo výške viac než 584.000 eur. O niečo viac štát vynaložil na zabezpečovacie povodňové práce - okolo 634.000 eur. Ďalších vyše 230.000 eur predstavujú náklady na záchranné práce. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda. V roku 2017 bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 301,59 milióna eur, z toho z národných zdrojov 248,03 milióna eur a zo zdrojov EÚ 53,56 milióna eur. Správu o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2017 z dielne Protimonopolného úradu (PMÚ) SR prerokovala a schválila vláda.- Štát dostal väčšie právomoci v uzatváraní skládok a ich prevádzkovatelia už nemajú mať možnosť vyhovárať sa napríklad na nevysporiadané vlastnícke práva. Novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia schválili poslanci NR SR.Vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší. Počíta s tým novela zákona o odbornom vzdelávaní a prípravy, ktorú 101 hlasmi schválili poslanci NR SR.- Prezident SR Andrej Kiska na návrh NR SR vymenoval s účinnosťou od 15. júna za člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jána Ďuriša.- Slovensko bude prvou krajinou na svete, v ktorej bude medzinárodná IT spoločnosť Refundit testovať digitálnu aplikáciu na zjednodušenie vratiek dane z pridanej hodnoty (DPH) pre turistov z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Tento krok by mal podporiť aj cestovný ruch SR a spotrebu u domácich obchodníkov. Informoval o tom prezident finančnej správy František Imrecze.– Farmári vyrazili ráno (18. 6.) na traktoroch z Michaloviec do Bratislavy. Po trase sa k nim na strojoch pridávali aj ďalší protestujúci. Do hlavného mesta dorazili (19. 6.) približne o 19.00 h. Nasledujúci deň ich prijal prezident SR Andrej Kiska. Nespokojní farmári sa chceli rozprávať s premiérom Petrom Pellegrinim. Predseda vlády požiadal podpredsedníčku vlády a šéfku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú, aby s farmármi rokovala. Dohodol sa s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, že bude zriadená špeciálna skupina na vyšetrovanie káuz farmárov zložená z predstaviteľov Policajného zboru SR a Generálnej prokuratúry SR. Požiadavky farmárov sa týkali napríklad prístupu k pôde, aby pôdu zo Slovenského pozemkového fondu (SPF) dostali prednostne miestni mladí a malí farmári a aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prideľovala dotácie iba tomu, kto má k pôde právny vzťah.– Novelu katastrálneho zákona, ktorá obsahuje aj kroky súvisiace s realizáciou projektu Operačný program informatizácia spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností, schválili poslanci NR SR. Prijali tiež novelu zákona o odpadoch, ktorou sa upraví financovanie triedeného zberu niektorých odpadov z obalov.- Od 1. januára 2019 začne na Slovensku platiť nová daň z neživotného poistenia. Bude vo výške 8 % a v plnej miere nahradí 8-percentný odvod, ktorý v súčasnosti platia poisťovne. Návrh zákona o dani z poistenia schválil parlament.- Memorandum o reforme poľnohospodárstva podpísali predstavitelia strán SaS, OĽaNO, Sme rodina, Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, SMK-MKP a KDH na znak sympatie so zástupcami nespokojných farmárov na bratislavskom Tyršovom nábreží. Zástupcovia koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd sa na rokovaní nezúčastnili.– Odborový zväz (OZ) KOVO ukončil štrajkovú pohotovosť v SAD Prešov, a. s., ako aj v jej bardejovskej prevádzke. Podľa člena Predsedníctva Rady OZ KOVO Jozefa Balicu sa s vedením spoločnosti dohodli na zvýšení miezd zamestnancov.- Tabuľkové platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa majú od budúceho roka zvýšiť v priemere o 10 %. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) spolu s odborármi podpísal vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020.- Nespokojní farmári zaslali predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) otvorený list, v ktorom reagovali na jeho verejne deklarovaný záujem osobne navštíviť východoslovenských farmárov a informovať sa o ich problémoch. Premiérovi navrhli farmy, ktoré odporúčajú navštíviť.– Do roku 2022 by v rámci akčného plánu okresu Medzilaborce malo vzniknúť 377 pracovných miest, a to nasmerovaním aktivít do oblastí ekonomiky, vzdelávania a služieb. Vláda na výjazdovom rokovaní schválila aj regionálny príspevok vo výške 1.585.000 eur. Investícia v objeme 25.000 eur išla na dovybavenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW).- Akčný plán (AP) rozvoja okresu Bardejov má do roku 2022 podporiť vytvorenie 1370 pracovných miest. V rámci neho schválila vláda na svojom výjazdovom rokovaní aj regionálny príspevok vo výške 3.765.000 eur.- Pokutu milión eur a penále vo výške 5000 eur za každý deň omeškania musela zaplatiť Slovenská republika. Dôvodom bolo nedodržanie legislatívy EÚ o skládkach odpadov, uviedol vo svojom rozsudku Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu. Pokuta a penále súvisia so skládkou odpadov Žilina–Považský Chlmec.- Vláda súhlasila s akcionárskou pôžičkou vo výške 700 miliónov eur pre Slovenské elektrárne (SE) na dostavbu tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO34) od talianskej spoločnosti Enel. Vláda SR schválila materiál Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart Cities financovaných z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a nástrojov podpory Európskej únie vrátane návratných foriem financovania. Vláda schválila programy starostlivosti o sedem chránených vtáčích území (CHVÚ): Dolné Považie, Poiplie, Ondavská rovina, Košická kotlina, Parížske močiare, Ostrovné lúky a Dubnické štrkovisko. Generálnym komisárom expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 bude Vladimír Rak.- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zverejnilo prvýkrát v histórii SR plochy, ktoré obhospodarujú poľnohospodári a môžu na ne žiadať tzv. priame platby. Vďaka unikátnej spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) si môžu poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť.- Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o námietke v súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná za predpokladanú cenu 74,97 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Na ÚVO sa obrátil jeden z uchádzačov tendra, ktorý bol zo súťaže vylúčený. Úrad vyhovel námietke a rozhodol o vrátení súťažiace do tendra.- Martinskí zamestnanci v koordinácii s Modernými odbormi Volkswagen podali žalobu na vedenie závodu Volkswagen Slovakia (VW SK). Podľa nich vedenie závodu diskriminuje zamestnancov v martinskom závode nevyplácaním kompenzačného príspevku na dopravu a ubytovanie, ktorý je zakotvený v kolektívnej zmluve a platí pre všetkých zamestnancov Volkswagen Slovakia.- Prezident SR Andrej Kiska podpísal ratifikačnú listinu zmluvného dokumentu: Medzinárodný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami.- Medzi obcami Vrbovka a Őrhalom na slovensko-maďarskej hranici by mal vzniknúť cestný most ponad rieku Ipeľ. Kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) schválil návrh na uzavretie dohody medzi vládou Slovenska a Maďarska o výstavbe tohto cestného mosta. Zo štátneho rozpočtu sa uvoľnia financie na revitalizáciu cesty druhej triedy zo Senca cez Viničné po Pezinok vo výške 7,2 milióna eur. Rozhodla o tom vláda.– Slovenské elektrárne (SE) úspešne ukončili studenú hydroskúšku tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce. Začala sa v polovici júla a trvala 38 dní. Hlavným cieľom studenej hydroskúšky bolo preukázať tesnosť systémov a zariadení elektrárne a prečistiť hlavné cirkulačné potrubia. Skúška potvrdila funkčnosť všetkých testovaných komponentov.- Na stavbe 7,5-kilometrového tunela Višňové, ktorý je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, prerazili prvú tunelovú rúru.– Zákazníci servisnej stanice v sieti Slovnaft na bratislavskej Prístavnej ulici môžu využívať novú službu. Slovnaft tu nainštaloval prvú elektronabíjačku v rámci projektu NEXT-E na Slovensku. Do konca roka by mali pribudnúť v najväčšej slovenskej sieti čerpacích staníc ďalšie štyri elektronabíjačky. Projekt NEXT-E, ktorý podporila Európska únia, počíta s vybudovaním nabíjacej siete pre elektromobily naprieč šiestimi krajinami strednej a východnej Európy.- Podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa stal Juraj Bugala, do funkcie ho vymenoval vládny kabinet. Slovensko je v porovnaní s rokom 2009 lepšie pripravené na prerušenie dodávok plynu. Správu Ministerstva hospodárstva (MH) SR o zabezpečení dodávok energií prerokovala vláda.- Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa dohodlo so zástupcami zo Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia na znížení niektorých pokút v mýtnom systéme.- Pilotnú verziu návrhu Národného investičného plánu (NIP) SR na roky 2018 až 2030 schválila vláda.- Stavebné sporenie dostane novú podobu. Po novom má byť štátna podpora poskytovaná účelnejšie, efektívnejšie a adresnejšie, návrh novely zákona schválili poslanci parlamentu. Parlament schválil novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, po novom sa môžu uzatvárať na viac ako jeden kalendárny rok.- Dlhodobo nevyužívané železničné trate sa budú môcť prebudovať na dočasné chodníky pre chodcov či cyklotrasy. Plénum NR SR tiež schválilo novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa dôchodkový vek na Slovensku bude zverejňovať päť rokov dopredu.- Predstavenstvo Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., (JAVYS) na základe výsledkov výberového konania vymenovalo Vladimíra Švigára do funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti.– Dobrú spoluprácu a vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou, a to aj v rámci Vyšehradskej štvorky a Európskej únie (EÚ), ocenil v Košiciach na spoločnom rokovaní vlád oboch krajín český premiér Andrej Babiš. Slávnostné zasadnutie bolo súčasťou celého radu spomienkových podujatí a osláv pri príležitosti 25. výročia štátnej nezávislosti Českej republiky a Slovenskej republiky, ale aj 50. výročia Československej jari a 100. výročia vzniku samostatnej Československej republiky.– Vláda po prvý raz rokovala digitálne. Vládny kabinet na svojom výjazdovom rokovaní vo Svidníku schválil návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorých volí a odvoláva Národná rada (NR) SR na návrh vlády SR, a to Mareka Gocníka, Jaroslava Lovašša, Milana Hauera, Igora Chovana, Radoslava Hrušku a Zoltána Lörincza.- Novou prezidentkou finančnej správy je Lenka Wittenbergerová, ktorá bola doteraz dlhoročnou šéfkou daňovej sekcie.- Niektorí dôchodcovia na konci tohto roka dostanú už štvrtýkrát jednorazový príplatok k vianočnému príspevku vo výške 12,74 eura. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o sociálnych službách.- Na Slovensku bola založená Slovenská aliancia pre batérie (Slovak Battery Alliance). Slovensko sa tak podľa podpredsedu Európskej komisie (EK) Maroša Šefčoviča môže stať významnou krajinou nielen v oblasti automobilovej výroby, ale aj v oblasti elektromobility.- Vládny kabinet schválil návrh štátneho rozpočtu, ktorý počíta s poklesom dlhu aj deficitu v budúcich rokoch. V roku 2019 má deficit verejných financií prvýkrát klesnúť na úroveň 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku má byť hospodárenie štátu vyrovnané.- Postupy verejného obstarávania by mali byť jednoduchšie a efektívnejšie. Ustanoví sa tiež nový druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní. V rámci zjednodušenia sa upraví postup pre zadávanie podlimitných zákaziek. Novelu zákona o verejnom obstarávaní schválil parlament.- Systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby (KVET) by mal byť viac trhovo orientovaný. Novelu zákona o podpore OZE a KVET schválil parlament. Účinnosť by mala novela zákona nadobudnúť od 1. januára 2019.- Deficit verejných financií Slovenska dosiahol v minulom roku historicky najnižšiu hodnotu, a to 0,78 % hrubého domáceho produktu (HDP), vyplynulo to z údajov Eurostatu.– Okres Kežmarok dostane na svoj rozvoj 1,5 milióna eur. Uvoľnenie peňazí zo štátnej pokladnice odsúhlasila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Kežmarku. Časť vlády SR v rámci svojho výjazdového rokovania pod Tatrami navštívila aj územia s najvyšším stupňom ochrany prírody v Belianskych Tatrách. Premiér Peter Pellegrini na brífingu uviedol, že cieľom bolo nájsť konsenzus medzi ochranármi a lesníkmi vo vzťahu k ochrane prírody a hospodáreniu v lesoch. Svoj nesúhlas so stavom lesov prišli vyjadriť aj aktivisti z iniciatívy My sme les.- Tabuľkové platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od budúceho roka vzrastú v priemere o 10 %. Na všetky ubytovacie služby klesne od januára 2019 daň z pridanej hodnoty (DPH) na 10 %. Poslanci NR SR schválili novelu zákona o DPH. Parlament schválil zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov na Slovensku. Vykonávať ho má od roku 2021 Sociálna poisťovňa (SP). Od januára budúceho roku sa do Zákonníka práce zavedie nový inštitút - príspevok na rekreáciu zamestnancov. Počíta s tým novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú schválilo plénum NR SR.– Spoločnosť Jaguar Land Rover oficiálne otvorila svoj nový výrobný závod v strategickom parku Nitra. Do jeho výstavby investovala 1,4 miliardy eur, ďalších 129 miliónov eur poskytlo na výstavbu závodu Slovensko ako štátnu pomoc.- Ministerstvo dopravy vypracovalo štúdiu, ktorou sa má uskutočniť proces výberu koncesionára pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave.– Spoločnosť Mondi SCP spustila vo svojom ružomberskom podniku výstavbu nového stroja na kartónový papier s bielym povrchom, ktorý je súčasťou investičného projektu ECO plus v hodnote 340 miliónov eur. Uviedol to prezident Mondi Group Peter Oswald po tom, čo s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ďalšími členmi vlády a akcionármi spoločnosti poklopali základný kameň výstavby stroja.- Častá zmena zákonov upravujúcich podnikateľské prostredie, nárast byrokracie, ťažká vymožiteľnosť práva - to sú iba niektoré z množstva bariér sťažujúcich rozvoj podnikania na Slovensku. Konštatovali to v Bratislave delegáti Snemu Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).- Na všetky ubytovacie služby klesne od januára 2019 daň z pridanej hodnoty (DPH) na 10 %, novelu zákona o DPH podpísal prezident SR Andrej Kiska. Podpísal aj novelu zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej ročné zúčtovanie bude vykonávať Sociálna poisťovňa (SP).- Prezident SR Andrej Kiska vrátil poslancom Národnej rady (NR) SR novelu zákona o podpore cestovného ruchu na opätovné prerokovanie. Právna norma podľa neho neprimerane diskriminuje časť zamestnancov v nároku na získanie príspevku na rekreáciu.- Cestujúci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) môžu využívať nový internetový obchod na nákup cestovných lístkov.– Spoločnosť Kia Motors Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu modelu Kia ProCeed, ktorý absolvoval verejnú premiéru na autosalóne v Paríži. Tretia generácia modelu ProCeed sa začne predávať exkluzívne v Európe v prvom štvrťroku 2019 a bude k dispozícii vo verziách GT Line alebo GT.- Štát predĺžil splatnosť pôžičky pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zo 16. decembra 2024 na 16. decembra 2031. Vyplýva to z dodatku, ktorý na svojom rokovaní schválila vláda.- Najvyšší súd (NS) SR vo veci tzv. Duckého zmeniek rozhodol v súdnom spore so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s., v prospech cyperskej schránkovej spoločnosti Stroden Management Limited, s tým, že Slovenská republika môže prísť o 30 miliónov eur.uvádza sa v stanovisku spoločnosti.- Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predstavilo tretí antibyrokratický balíček, ktorý obsahuje 36 opatrení na znižovanie administratívneho zaťaženia, podporu podnikania a digitalizáciu.- Novým generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) sa stal Juraj Tkáč, ktorý vo funkcii nahradil doterajšieho generálneho riaditeľa spoločnosti Martina Erdössyho.- Poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili veto prezidenta SR pri novele zákona o verejnom obstarávaní, novele zákona o podpore cestovného ruchu. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií sa zriadi, opätovne to schválil parlament.- Vláda navrhla za nového guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) súčasného ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD). Návrh premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) schválil vládny kabinet. Šéf centrálnej banky Jozef Makúch odchádza z postu predčasne v marci budúceho roka, ešte pred uplynutím jeho funkčného obdobia.- Platové tarify zamestnancov v štátnej aj verejnej službe sa od budúceho roka zvýšia o 10 % a rovnako stúpnu aj od roka 2020. Vyplýva to z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ktoré podpísali na pôde Úradu vlády SR.– Prezident SR Andrej Kiska sa rozhodol nepodpísať novelu zákona o verejnom obstarávaní, novelu zákona o podpore cestovného ruchu, novelu zákona o politických stranách a ani zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Parlament prelomil veto hlavy štátu a právne normy schválil bez zohľadnenia jeho pripomienok. Platia aj bez jeho podpisu.- Od 1. apríla 2019 by sa mal na Slovensku zaviesť dvojnásobný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov. Návrh novely zákona o dani z príjmov odsúhlasil parlament.- Plénum NR SR schválilo rozpočet na rok 2019. Išlo o prvý vyrovnaný rozpočet v histórii Slovenska. Za návrh rozpočtu na budúci rok hlasovalo 79 poslancov zo 142 prítomných, zvyšných 63 bolo proti.- O ústavnom zastropovaní dôchodkového veku na 64 rokov rozhodne parlament až na novoročnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Posunutie hlasovania o tomto bode programu odsúhlasilo plénum parlamentu.- Novým guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) má byť od marca budúceho roka súčasný minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Návrh vlády schválila NR SR 86 hlasmi zo 138 hlasujúcich poslancov.- Zamestnávanie ľudí z tretích krajín na Slovensku má byť efektívnejšie. Počíta s tým novela zákona o službách zamestnanosti, ktorú schválil parlament.- Poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili veto prezidenta SR Andreja Kisku pri zákone o osobitnom odvode pre obchodné reťazce a schválili ho v pôvodnom znení. Na Slovensku sa tak zavedie odvod pre reťazce vo výške 2,5 % z ich čistého obratu.- Prezident SR Andrej Kiska opäť nepodpísal zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce. Právna norma tak bude platiť aj bez podpisu hlavy štátu.- Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., (BTS) schválila vláda.– Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu jedného z dvoch úsekov rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Ide o viac ako 14-kilometrový úsek, ktorý priamo nadväzuje na rozostavanú stavbu D1 Budimír – Bidovce a ktorý bude súčasťou juhovýchodného obchvatu Košíc. I.- Prezident SR Andrej Kiska vetoval zákon o hazardných hrách.