Východná Európa nedobehla v platobnej disciplíne západnú

Slovenské firmy zaznamenali vlani najhoršie dáta za celú Európu – až 27 % platieb prichádzalo s omeškaním alebo vôbec.

Bratislava 13. mája (TASR) - Firmy vo východnej Európe sú menej disciplinované pri úhradách faktúr než spoločnosti sídliace v západnej časti kontinentu. Renomé východoeurópskych krajín pritom najviac kazí Slovensko. Odhalila to štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok.



Slovenské firmy zaznamenali vlani najhoršie dáta za celú Európu – až 27 % platieb prichádzalo s omeškaním alebo vôbec. Platby boli problémové pri koncových, ako aj pri biznis zákazníkoch. Pred ním skončili také krajiny ako Grécko či Rumunsko (obe po 26 %). Najlepšie na tom bolo Dánsko s 15 % neskorých platieb či nedobytných pohľadávok.



Priemer neskoro uhradených faktúr, resp. úplne nevymožiteľných pohľadávok bol vlani vo východnej Európe 22 %, v západnej to bolo 19 %. "Neskoré platby, resp. fakt, že firmy sa nedočkajú úhrad vôbec, môžu spôsobiť vážne trhliny v podnikaní a výrazne nabúrať cash flow. Je preto potrebné zvážiť čo najefektívnejšie spôsoby, ako sa brániť, pričom jednou z ciest je zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti manažmentu a inkasa pohľadávok," zdôraznil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.



Čo sa týka porovnania s predošlým rokom, možno konštatovať, že firmy vo východnej Európe si polepšili výraznejšie. Zlá platobná disciplína klesla o 3 percentuálne body; z 25 % v roku 2017 na aktuálnych 22 %. Firmám v západnej Európe sa tiež podarilo medziročne znížiť percento neskorých, resp. neuhradených platieb a to z 20 na 19 %.



Štúdia „European Payment Practices“ sa uskutočnila na jar 2018 v 17 sledovaných európskych krajinách vrátane Slovenska. To bolo spolu s Poľskom, Českou republikou, Slovinskom, Chorvátskom, Maďarskom, Bulharskom, Rumunskom, Gréckom a Ruskom zaradené medzi východoeurópske krajiny.



Krajiny západnej Európy reprezentovali Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Veľká Británia, Belgicko, Švajčiarsko.