Vyjednávači euroinštitúcií sa dohodli o znížení emisií CO2 pre kamióny

Ide o dohodu týkajúcu sa nariadenia z dielne eurokomisie, ktoré - v porovnaní s úrovňou z roku 2019 - predvída zníženie emisií oxidu uhličitého o 30 percent do roku 2030.

Brusel 19. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala správu, že vyjednávači Rady EÚ pod taktovkou rumunského predsedníctva sa spolu s vyjednávačmi Európskeho parlamentu (EP) dohodli na "ambicióznej a vyváženej dohode" o znížení emisií oxidu uhličitého (CO2) pre nové nákladné automobily a autobusy.



Ide o dohodu týkajúcu sa nariadenia z dielne eurokomisie, ktoré - v porovnaní s úrovňou z roku 2019 - predvída zníženie emisií oxidu uhličitého o 30 percent do roku 2030. Podľa EK tým vzniká dostatočný časový priestor pre výrobcov automobilov a autobusov, aby sa prispôsobili novej situácii.



Utorňajšia dohoda nadväzuje na decembrovú dohodu o nových emisných normách CO2 pre autá a ľahké dodávky v EÚ na obdobie po roku 2020. Podľa správy EK je to ďalší odrazový mostík pre modernizáciu európskeho sektora mobility a jeho prípravu na klimatickú neutralitu v druhej polovici 21. storočia.



Komisia zdôraznila, že nové právne predpisy pomôžu emisným cieľom členských štátov, podporia inovácie a bezuhlíkovú mobilitu, posilnia konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, stimulujú zamestnanosť a zároveň znížia náklady na pohonné látky pre dopravcov, čím prispejú k lepšej kvalite ovzdušia.



Eurokomisár pre klimatické opatrenia a energetiku Miguel Arias Caňete v tejto súvislosti skonštatoval, že s prvou emisnou normou EÚ pre nákladné automobily sa podarilo dokončiť právny rámec na dosiahnutie európskeho cieľa znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 40 percent do roku 2030.



Europarlament sa usiloval dosiahnuť vyšší cieľ zníženia emisií pre nákladné vozidlá - o 35 percent -, avšak členské krajiny trvali na pôvodných limitoch a cieľoch.



Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) tieto ciele označilo za príliš "náročné", napríklad aj pre nedostatočne vybudovanú infraštruktúru pre elektrické autá alebo autá na vodíkový pohon, ktoré pomáhajú znižovať uhlíkové emisie.



Predbežnú dohodu ešte musia schváliť ministri členských štátov (Rada EÚ) a poslanci EP, čo sa však považuje už len za formalitu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)