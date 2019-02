Vyjednávači USA a a Číny dosiahli pokrok v otázke obchodného sporu

No aj keď sa toto posledné kolo rozhovorov skončilo s pozitívnymi vyhláseniami, Biely dom zdôraznil, že obom stranám vyprší už 1. marca čas na dohodu, ktorá by mala zabrániť ďalšej eskalácii sporu.

Washington 1. februára (TASR) - Vyjednávači Spojených štátov a Číny dosiahli veľký pokrok na rokovaniach o vyriešení ich obchodného sporu.



Ale aj čas do vypršania prímeria začiatkom marca sa kráti. A ak sa obom stranám nepodarí dosiahnuť dohodu, hrozí ďalšia eskalácia sporu a masívne zvýšenie ciel, čo by mohlo ohroziť globálnu ekonomiku.



Americký prezident Donald Trump ocenil "obrovský pokrok" aj "krásny" list od čínskeho náprotivku Si Ťin-pchinga, v ktorom uviedol, že dúfa v ďalšiu spoluprácu.



Čínska oficiálna tlačová agentúra Sinchua v piatok oznámila, že americkí a čínski vyjednávači dosiahli "významný pokrok" počas dvoch dní "otvorených, špecifických a plodných" diskusií vo Washingtone.



No aj keď sa toto posledné kolo rozhovorov skončilo s pozitívnymi vyhláseniami, Biely dom zdôraznil, že obom stranám vyprší už 1. marca čas na dohodu, ktorá by mala zabrániť ďalšej eskalácii sporu.



Ekonómovia upozorňujú, že vyhliadky na zvýšenie amerických ciel na čínske produkty zo zhruba 200 miliárd USD (174,35 miliardy eur) na viac ako dvojnásobok, ohrozujú aj globálnu ekonomiku.



Čínsky prezident v liste Trumpovi, ktorý prečítala čínska delegácia, uviedol, že vzťahy sú v "kritickej" fáze a dúfa, že "naše dve strany budú pokračovať v práci so vzájomným rešpektom".



Trump reagoval so slovami, že vzťahy medzi oboma krajinami sú "veľmi, veľmi dobré".



Podľa Sinchua americký obchodný zástupca Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin odcestujú do Číny v polovici februára na ďalšie kolo rokovaní. Trump dodal, že sa potom stretne so Si Ťin-pchingom, aby uzavreli dohodu.



Čína sa pred začiatkom rokovaní tento týždeň ponúkla, že obnoví dovoz amerických sójových bôbov, ktorý počas obchodnej vojny prudko znížila.