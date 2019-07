Vyjednávači USA a Číny absolvovali konštruktívne telefonické rozhovory

Kudlow povedal, že rozhovory prebehli dobre a boli konštruktívne. Uviedol tiež, že obe strany hovorili aj o osobnom stretnutí, ale upozornil, že neexistuje zázračný spôsob, ako dospieť k dohode.

Washington 10. júla (TASR) - Americkí a čínski vyjednávači v utorok (9.7.) absolvovali „konštruktívne“ telefonické rozhovory. Oznámil to ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow. Obe strany tak odštartovali nové kolo rozhovorov potom, ako sa koncom júna dohodli na prímerí vo vyše ročnom obchodnom konflikte.



Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin v utorok diskutovali s čínskym viceprezidentom Liouom Che a ministrom obchodu Čungom Šanom v snahe vyriešiť zostávajúce sporné body a dosiahnuť dohodu o obchode.



Kudlow povedal, že rozhovory „prebehli dobre“ a boli konštruktívne. Uviedol tiež, že obe strany hovorili aj o osobnom stretnutí, ale upozornil, že neexistuje zázračný spôsob, ako dospieť k dohode.



"Žiadne zázraky nie sú," povedal Kudlow novinárom v Bielom dome. „Minulú zimu a na jar došlo k pokroku, ale potom sa zastavil," pripomenul a vyjadril nádej, že obe strany dokážu oživiť rokovania a pohnúť sa dopredu, ale zaručiť sa to nedá.



Čínske ministerstvo obchodu v krátkom vyhlásení uviedlo, že si obe strany „vymenili názory na realizáciu konsenzu, na ktorom sa dohodli ich lídri na okraji summitu G20 v Japonsku“. Ďalšie podrobnosti nezverejnilo.



Spojené štáty a Čína sa na summite skupiny 20 najväčších ekonomík sveta koncom minulého mesiaca dohodli na obnovení diskusií a zmiernili tak obavy z eskalácie ich obchodného sporu. Americký prezident Donald Trump po stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom súhlasil s odkladom nového kola ciel na dovoz spotrebného tovaru z Číny v hodnote 300 miliárd USD (267,74 milióna eur), kým obe strany rokujú.



Predchádzajúce rozhovory sa zastavili v máji po tom, ako Trump obvinil Čínu, že si neplní záväzky pri zabezpečovaní právnych zmien vo svojom systéme.



Kudlowov komentár naznačil, že stále nie je jasné, či obe strany obnovia prácu na pôvodnom návrhu textu dohody, alebo či použijú iný východiskový bod.



Osobné stretnutie oboch vyjednávacích tímov by bolo dobré a mohlo by sa uskutočniť v Pekingu, skonštatoval Kudlow.



Rokovania sa obnovili po dvojmesačnej prestávke, ale zároveň už viac ako rok od začiatku konfliktu. Washington chce, aby Peking ukončil, podľa predstaviteľov USA, desaťročia trvajúce nečestné a nelegálne obchodné praktiky.



Trump v Osake povedal, že Čína by mala obnoviť veľké nákupy poľnohospodárskych komodít z USA a Spojené štáty zmiernia niektoré vývozné obmedzenia pre čínskeho telekomunikačného giganta Huawei Technologies.



Kudlow neskôr novinárom prezradil, že neexistuje žiadny konkrétny časový harmonogram pre nákup poľnohospodárskych produktov alebo pre dosiahnutie dohody. „Žiadna časová os. Kvalita sa neurýchli,“ dodal.



Tri zdroje oboznámené so stavom rozhovorov uviedli, že čínska strana neprijala pevné záväzky o okamžitých nákupoch. Nie je ani jasné, či sa podarilo "zúžiť" rozdielne postoje po obnovení diskusií.