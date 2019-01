Vyjednávania medzi OZ KOVO a ZAD sú po strede na dobrej ceste

Podľa nej po prvých dvoch kolách situácia nevyzerala pozitívne, pretože požiadavky odborárov a očakávania členov.

Banská Bystrica 23. januára (TASR) – Radikálny krok, ako možné vyhlásenie štrajkovej pohotovosti zamestnancov slovenských SAD, je po stredajšom rokovaní Odborového zväzu (OZ) KOVO so zamestnávateľským Zväzom autobusovej dopravy (ZAD) v Banskej Bystrici nateraz zažehnaný. Po dvoch kolách problematického vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vo verejnej doprave, tretie už prinieslo návrh, o ktorom má zmysel hovoriť. Informovala o tom podpredsedníčka Rady OZ KOVO a zároveň hlavná vyjednávačka Monika Benedeková.



"Som rada, že po dnešnom kole došlo k výraznému posunu vo vyjednávaní a zamestnávateľská strana predložila návrh, o ktorom má zmysel rokovať. Svitá nádej, že sa môžeme dohodnúť," konštatovala Benedeková.







Podľa nej po prvých dvoch kolách situácia nevyzerala pozitívne, pretože požiadavky odborárov a očakávania členov - zamestnancov v porovnaní s tým, čo ponúkala druhá strana, boli od seba výrazne vzdialené.



"Vychádzali sme z určitých makroekonomických parametrov, určitej situácie, ale najmä z očakávania vodičov, ktorí tvoria gro zamestnancov. Naša požiadavka bola 4,50 do tarify pre šiesty stupeň náročnosti práce v našej kolektívnej zmluve, čo zodpovedá kategórii vodič. Pokiaľ ide o nárast priemernej mzdy, žiadali sme rast o 10,9 %. Je to určitá kumulácia rastu minimálnej mzdy, čo bolo 8,3 % a úrovne inflácie, ktorá sa predpokladá niekde na úrovni 2,7-2,8 %. Zamestnávateľská strana oponovala, zdalo sa jej to neadekvátne," vysvetlila Benedeková.







V odvetví autobusovej dopravy sa podľa prezidenta ZAD Petra Sádovského každoročne dvíhajú mzdy minimálne o infláciu, prípadne niečo nad ňu, čo vôbec nie je pravidlo v odvetviach, keďže jednému sa darí menej, inému viac.



"Pri inflácii, ktorá bola ešte minulý rok blízka nule a niekoľko rokov po sebe bola blízka nule, prísť s 10 % je pomerne agresívne. Zároveň trochu rozporujeme aj to, že mzdy v odvetví by sa mali dvíhať podľa toho, ako ide hore minimálna mzda. Prišli sme preto s novým návrhom a radi by sme diskusiu so sociálnym partnerom dostali na realistickejšiu bázu, aby sme sa blížili k reálnejším parametrom od začiatku. Vtedy budú rokovania rýchlejšie a pružnejšie," uviedol Sádovský.



Obe strany, zástupcov zamestnancov i zamestnávateľov, budú vo vyjednávaní pokračovať. Hoci ešte nie je dohoda na svete, ich stanoviská sa zblížili.



"Tento rok, ak sa pozriete na ostatné odvetvia, tak sa hýbu možno niekde okolo piatich percent. Od nášho návrhu inflácia plus jedno percento sme sa posunuli niekde o jedno – dve percentá vyššie. Zároveň sa snažíme zohľadniť aj iné fakty, že minulý rok sa dvíhali mzdy v odvetví autobusovej dopravy v priemere o päť a viac percent bez toho, aby bola kolektívna zmluva. Takže, keď si to napočítate, hovoríme minimálne o 10 % náraste miezd za dva roky, čo je slovenský nadpriemer," zdôraznil Sádovský.



Ako dodala Benedeková, medzi mzdami zamestnancov slovenských SAD sú veľké regionálne rozdiely, a to aj preto, že posledné dva roky absentovali mzdové časti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Najviac zarábali "autobusári" v Bratislave, Trenčíne a Žiline. Najmenej na východe a juhu Slovenska, čo kopíruje vývoj aktuálnej mzdovej úrovne, ktorý je v týchto regiónoch.