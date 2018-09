Vykurovacia sezóna v Košiciach sa začína, cena tepla stúpla

Cena tepla pre Košice sa pôvodne v tomto roku zvýšila o 6,7 percenta vo variabilnej zložke a 1,9 percenta vo fixnej zložke.

Košice 25. septembra (TASR) – Vykurovacia sezóna v Košiciach sa začína. Ako pre TASR uviedlo Tepelné hospodárstvo (TEHO), s.r.o., Košice, s dodávkou tepla začne pravdepodobne v noci z utorka na stredu 26. septembra.



"S vykurovacou sezónou 2018/2019 začne naša spoločnosť po splnení legislatívnych podmienok, a to keď vo vykurovacom období klesne priemerná denná teplota pod 13 stupňov Celzia dva po sebe nasledujúce dni a nie je predpoklad, že v ďalší deň priemerná denná teplota stúpne nad túto hodnotu," uviedla spoločnosť.



Ako pripomenula, obyvatelia napojení na systém centralizovaného zásobovania teplom by mali nechať regulačné ventily otvorené, aspoň počas odvzdušnenia, a zabezpečiť odvzdušnenie zvislých rozvodov ústredného kúrenia domu.



Odberatelia si oproti predchádzajúcej sezóne za teplo priplatia. "Cena tepla pre Košice sa pôvodne v tomto roku zvýšila o 6,7 percenta vo variabilnej zložke a 1,9 percenta vo fixnej zložke, čo predstavovalo navýšenie platieb pre priemernú domácnosť približne 0,39 eura mesačne oproti roku 2017. V dôsledku zvýšenia nákupných cien variabilnej zložky tepla došlo od septembra 2018 k zvýšeniu ceny tepla o 3,9 percenta vo variabilnej zložke. Náklady v tomto období na priemernú domácnosť budú vyššie v priemere o 1,97 eura za mesiac," dodala spoločnosť TEHO s tým, že vyúčtovanie skutočnej ceny tepla po ukončení vykurovacej sezóny za tento rok bude vykonané v zmysle platnej legislatívy.



TEHO dodáva teplo do 1952 odberných miest, pre ktoré má uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku a odber tepla a teplej úžitkovej vody so 437 odberateľmi.