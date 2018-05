Výnos 10-ročných talianskych dlhopisov smeruje k najvyššiemu rastu

Dôvodom sú plány ultrapravicovej strany Liga Severu a antisystémového Hnutia piatich hviezd, ktoré zahrňujú aj vydávanie krátkodobých vládnych dlhopisov, takzvaných Mini-BoTs.

Londýn 18. mája (TASR) - Výnos 10-ročných talianskych dlhopisov zaznamenal v piatok rast nad 2,2 % a smeruje k najvýraznejšiemu týždennému rastu za takmer tri roky. Dôvodom je nervozita investorov v súvislosti s plánmi budúcej vlády, ktorá tlačí náklady krajiny na obsluhu dlhu nahor.



Výnos 10-ročných dlhopisov dosiahol v piatok popoludní 2,21 % a smeruje k najvýraznejšiemu týždennému rastu od júna 2015. Dôvodom sú plány ultrapravicovej strany Liga Severu a antisystémového Hnutia piatich hviezd, ktoré zahrňujú aj vydávanie krátkodobých vládnych dlhopisov, takzvaných Mini-BoTs. Potvrdil to v piatok hovorca Ligy Severu Claudio Borghi. Tieto dlhopisy by štát mohol používať namiesto peňazí na platenie účtov firmám.



Borghi už skôr stihol znervózniť trhy v súvislosti s ďalším vývojom v zachraňovanej banke Monte dei Paschi di Siena. Vo štvrtok (17.5.) vyhlásil, že vedenie najstaršej banky sveta, ktorú pred krachom zachránila finančná injekcia štátu, by bolo potrebné vymeniť a plány na predaj banky zrušiť.



"V Bruseli budeme chcieť tento plán opätovne prerokovať," povedal Borghi, pričom výmenu súčasného šéfa banky Marca Mirelliho považuje "za takmer samozrejmú vec". Ako dôvod uviedol, že "Mirelliho vybrala vláda, ktorá je v súčasnosti na odchode".



Po záchrane Monte dei Paschi di Siena talianska vláda prevzala minulý rok v inštitúcii takmer 70-% podiel. Európska komisia s pomocou banke súhlasila, ale pod podmienkou, že banka sa neskôr predá. Predstavitelia Hnutia piatich hviezd a Ligy Severu však chcú, aby Monte dei Paschi zostala v rukách štátu.



V reakcii na Borghiho vyhlásenie cena akcií banky vo štvrtok klesla takmer o 9 % a v piatok v tomto trende pokračovala. Do poludnia zaznamenala pokles o 4,3 % na 2,79 eura.



Taliansky minister hospodárstva Pier Carlo Padoan varoval, že vyjadrenia a plány predstaviteľov Ligy Severu a Hnutia piatich hviezd "vyvolali krízu dôvery v banku". Situáciu označil za "veľmi vážnu záležitosť, ktorá ohrozuje investície z verejných zdrojov".