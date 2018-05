Výnos krátkodobých talianskych dlhopisov vyskočil na 6-ročné maximum

Dôvodom sú zvyšujúce sa obavy o vývoj v Taliansku, tretej najväčšej krajiny eurozóny.

Londýn 29. mája (TASR) - Výnosy krátkodobých talianskych dlhopisov zaznamenali v utorok prudký rast, pričom dosiahli 6-ročné maximum. Dôvodom sú zvyšujúce sa obavy o vývoj v Taliansku, tretej najväčšej krajiny eurozóny.



Výnos 2-ročných talianskych dlhopisov dosiahol v utorok okolo 11.00 h SELČ 2,59 %, čo znamená rast o 169 bázických bodov. Krátko predtým vyskočil až na 2,83 %, najvyššiu úroveň od roku 2012.



Výnos kľúčových 10-ročných dlhopisov sa zvýšil o 56 bázických bodov na 3,31 %. To znamená najvyššiu hodnotu za viac než štyri roky.



Dôvodom rastúcich výnosov talianskych dlhopisov je najnovšia politická situácia v krajine, ktorá nastala potom, ako protiimigračná Liga Severu a protisystémové Hnutie piatich hviezd v pondelok (28.5.) oznámili, že sa už nebudú usilovať o vytvorenie vlády. Prezident Sergio Mattarella totiž nesúhlasil s ich návrhom na ministra financií, ktorým sa mal stať euroskeptik Paolo Savona. Po páde plánovanej populistickej koalície v krajine dostal v pondelok poverenie na zostavenie vlády ekonóm Carlo Cottarelli, bývalý vysokopostavený predstaviteľ Medzinárodného menového fondu (MMF) i talianskej centrálnej banky. Prezident mu oficiálne udelil mandát na zostavenie dočasnej vlády, ktorá by krajinu doviedla k novým voľbám.



Zvýšili sa aj výnosy španielskych dlhopisov. Podobne ako v prípade Talianska, aj tu hrá úlohu politická neistota, keďže koncom týždňa by poslanci mali hlasovať o vyslovení nedôvery premiérovi Marianovi Rajoyovi. Výnos 10-ročných španielskych dlhopisov vzrástol o 22 bázických bodov na 1,74 %.



Nahor smerujú aj výnosy kľúčových portugalských dlhopisov. Tie sa zvýšili o 47 bázických bodov na 2,54 %.



Naopak, výnos 10-ročných amerických dlhopisov klesol zhruba o 13 bodov na 2,80 %, čo je najnižšia úroveň od 12. apríla. Znížili sa aj výnosy kľúčových dlhopisov Británie, a to o 12 bázických bodov na 1,20 %.



Politická neistota v Taliansku a Španielsku zvýšila dopyt práve po nemeckých dlhopisoch, ktoré sú považované za takzvaný bezpečný prístav. Ich výnos klesol na 0,19 %, najmenej za viac než rok. Riziková prirážka na 10-ročné talianske dlhopisy voči nemeckým referenčným dlhopisom prekročila 300 bázických bodov, čo je takmer trojnásobok oproti úrovni z konca apríla. Vtedy riziková prirážka na talianske kľúčové dlhopisy voči nemeckým dosiahla 115 bodov.