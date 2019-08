Výnosová krivka na amerických dlhopisoch zostáva invertovaná

Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády boli v stredu prvýkrát od roku 2007 nižšie ako výnosy 2-ročných dlhopisov.

Londýn/New York/Tokio 15. augusta (TASR) - Výnosová krivka na amerických dlhopisoch zostala vo štvrtok druhý deň po sebe invertovaná. Investori sa totiž obávajú, že najväčšia svetová ekonomika smeruje do recesie. Ázijské burzy vo štvrtok klesli po tom, čo Wall Street zaznamenala v stredu (14. 8.) svoj najhorší deň v tomto roku.



Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády boli v stredu prvýkrát od roku 2007 nižšie ako výnosy 2-ročných dlhopisov. To znamená, že prirážka 10-ročných dlhopisov voči 2-ročným sa dostala do mínusu. Vo štvrtok táto prirážka dosiahla -0,91 percentuálneho bodu.



Tento zvláštny fenomén je považovaný za spoľahlivý indikátor blížiacej sa recesie. Inverzia tejto časti výnosovej krivky totiž predchádzala každú recesiu počas uplynulých 50 rokov. V priemere sa podľa expertov recesia objaví približne 22 mesiacov po inverzii.



Výnosy 30-ročných amerických dlhopisov vo štvrtok padli na nové minimum 1,98 %, keď sa tento týždeň znížili už o 27 bázických bodov, čo je ich najprudší pokles od mája 2012.



Na vývoj na dlhopisovom trhu v stredu zareagovala aj Wall Street, ktorá prudko oslabila. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average stratil vše 800 bodov a zaznamenal najhorší deň v tomto roku. Index odpísal 3,05 % a uzavrel na úrovni 25.479,42 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 2,93 % na 2840,60 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 3,02 % na 7773,94 bodu.



Výpredaj akcií vo štvrtok pokračoval aj v Ázii. Kľúčový tokijský index Nikkei 225 sa znížil o 1,21 % na 20.405,65 bodu a širší japonský index Topix o 1,04 % na 1483,85 bodu.



Európske burzy vo štvrtok po začiatku obchodovania nemohli nájsť smer po stredajšom poklese a stagnovali.