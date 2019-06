Výnosy nemeckých a španielskych dlhopisov klesli na rekordné minimá

Výnosy referenčných 10-ročných nemeckých dlhopisov sa znížili o viac než 2 bázické body na nové rekordné minimum -0,267 %.

Londýn 14. júna (TASR) - Výnosy 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov padli v piatok na rekordné minimum. Výnosy španielskych dlhopisov klesli prvýkrát pod 0,5 %. Dopyt po vládnych dlhopisoch podporili slabé údaje z Číny a zvýšenie napätia na Blízkom východe po útoku na dva ropné tankery.



"To, čo sme videli počas niekoľkých uplynulých dní, je, že dokonca ani zvýšenie globálneho rizikového apetítu nespôsobilo výpredaj nemeckých bundov," uviedol stratég nemeckej krajinskej banky Bayern LB Alexander Aldinger.



V piatok sa znížili výnosy 10-ročných dlhopisov aj ďalších krajín eurozóny v priemere o 2 až 3 bázické body, pričom výnosy francúzskych a holandských dlhopisov s dlhšou dobou splatnosti sa pohybujú v blízkosti aktuálnych miním. Výnosy 10-ročných španielskych dlhopisov padli až na rekordné minimum 0,498 %. Na konci vlaňajška sa ešte pohybovali na úrovni okolo 1,4 %.



Rast čínskej priemyselnej produkcie sa v máji nečakane spomalil a bol najnižší za 17 rokov. Takisto sa ochladili investície. To je ďalší doklad slabnúceho dopytu v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Údaje signalizujú oslabovanie globálnej ekonomiky, čo zvyšuje tlak na centrálne banky, aby ešte viac uvoľnili menové politiky. "Údaje z Číny boli sklamaním, predovšetkým čísla o priemyselnej produkcii," uviedol šéf ekonomického výskumu spoločnosti Daiwa Capital Markets Chris Scicluna. "To dodatočne podporilo dlhopisové trhy."