Frankfurt nad Mohanom 6. augusta (TASR) - Výnosy zo štátnych dlhopisov eurozóny v utorok klesli a priblížili sa k nedávnym minimám. Investori naďalej opatrne pristupujú k rizikám po tom, ako USA obvinili Čínu, že manipuluje so svojou menou v rámci eskalácie ich obchodného sporu.



Výnosy z dlhopisov, ktoré sú považované za "bezpečný prístav", klesli, zatiaľ čo globálne akcie si v utorok pripísali značné straty, keď Washington označil Peking za menového manipulátora.



Už v pondelok (5. 8.) sa výnosy z dlhopisov niektorých krajín z eurozóny znížili po tom, čo Čína umožnila oslabenie svojej meny, pričom výnosy z holandských 30-ročných a írskych desaťročných dlhopisov sa prvýkrát posunuli pod nulu, teda do záporného pásma.



Podľa analytikov eskalácia sporu dvoch najväčších svetových ekonomík zvyšuje tlak na americkú centrálnu banku Fed, aby uvoľnila menovú politiku. Fed minulý týždeň znížil úrokové sadzby, prvýkrát za viac ako desať rokov, pre nárast rizík spojených s eskaláciou obchodného sporu.



Trhy tiež predpovedajú, že aj Európska centrálna banka na svojom nasledujúcom zasadnutí zníži úrokové sadzby o 10 bázických bodov.



Oficiálne noviny čínskej Komunistickej strany v utorok napísali, že Spojené štáty „úmyselne ničia medzinárodný poriadok“, deň po tom, čo Washington označil Peking za manipulátora.



Výnosy talianskych štátnych dlhopisov klesli o tri bázické body po tom, čo talianska vláda v pondelok prežila hlasovanie o dôvere v Senáte.



Analytici však predpovedajú, že napätie okolo rozpočtu na rok 2020, ktorý má vláda predložiť v septembri, by mohlo obmedziť ďalšie zisky talianskych cenných papierov.



Výnosy talianskych dlhopisov sa posunuli späť na najnižšiu úroveň od roku 2016, pričom výnos z desaťročných dlhopisov klesol na 1,53 %.



V prípade Nemecka zatiaľ niektoré pozitívne údaje nezmenili smerovanie jeho dlhopisov. Utorkové štatistiky pritom odhalili, že nemecké priemyselné objednávky vzrástli v júni viac, ako sa očakávalo. A ministerstvo hospodárstva uviedlo, že pokles priemyslu v najväčšej európskej ekonomike sa v 2. štvrťroku spomalil.