Výroba áut a dielov vlani klesla, VW klesol odbyt aj v 1. kvartáli

Wiesbaden 9. apríla (TASR) - Počet automobilov a komponentov, ktoré vyrobili nemecké továrne v 2. polroku 2018, citeľne klesol. Informoval o tom v utorok spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa oficiálnych štatistík produkcia áut a komponentov v Nemecku po očistení od sezónnych vplyvov v posledných šiestich mesiacoch 2018 klesla o 7,1 % v porovnaní s 1. polrokom.



Slabý výkon v automobilovom priemysle, ktorý je ústredným pilierom nemeckého výrobného sektora, znížil produkciu celého odvetvia o 2 %.



Po odpočítaní výroby automobilov klesla produkcia výrobného sektora v období júl — december 2018 len o 0,9 %.



Nemecký automobilový sektor čelil v roku 2018 viacerým problémom, od klesajúceho zahraničného dopytu, cez obavy z ciel na dovoz áut do USA, po zavedenie nových emisných noriem v Európe, ktoré spomalili výrobu.



Automobilka Porsche, ktorá patrí do koncernu Volkswagen, v utorok oznámila, že aj v 1. kvartáli 2019 zaznamenala pokles dopytu o 7800 áut alebo 12 % na 55.700 vozidiel. V celej Európe sa jej predaj znížil o 32 % a dodávky do Číny klesli o 10 %.



"Celý automobilový priemysel má za sebou náročný štart do nového roka," skonštatoval obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti Porsche Detlev von Platen.



Celá skupina Volkswagen zaznamenala v 1. kvartáli pokles odbytu o 4,5 % na zhruba 1,46 milióna automobilov. Hlavným faktorom bol tiež nižší dopyt na čínskom trhu, uviedla spoločnosť v utorok.



VW predáva približne polovicu všetkých svojich áut v Číne.