Výrobca ekologických obalov v Myjave zvyšuje produkciu

V priebehu najbližších piatich rokov má spoločnosť v pláne investovať približne osem miliónov eur.

Myjava 21. januára (TASR) – Slovenský výrobca papierových obalov Eco-Bags Myjava zvyšuje produkciu papierových obalov určených najmä na potravinárske výrobky. Nová linka, ktorú v pondelok spustil výrobca do výroby, bude pre závod znamenať zvýšenie produkcie na takmer miliardu kusov papierových obalov ročne a nárast zamestnanosti.



V priebehu najbližších piatich rokov má spoločnosť v pláne investovať približne osem miliónov eur. "Plánujeme rozšírenie výrobných a skladových priestorov na jeden a pol násobok súčasnej plochy, obstaranie ďalších výrobných strojov, zvýšenie zmennosti a s tým súvisiaci nárast zamestnanosti o 90 nových pracovných miest," uviedol prezident holdingu Eco–Investment, ktorého súčasťou je aj myjavský závod, Milan Fiľo.



Podnik má v súčasnosti 70 zamestnancov a v novovybudovaných priestoroch na Myjave pôsobí od júla 2013. Vyrába papierové obaly pre rýchle občerstvenie, vrecká na pečivo a papierové obaly na balenie drobných darčekových predmetov. "V posledných piatich rokoch spoločnosť preinvestovala približne desať miliónov eur pre celkovú modernizáciu výrobných priestorov, strojového vybavenia a výrobnej infraštruktúry, s cieľom zvýšenia kvality produkcie a udržania konkurencieschopnosti na európskych trhoch," doplnil riaditeľ myjavského závodu Štefan Bošeľa.



Novú spracovateľskú linku, ktorú spoločnosť spustila, dodala nemecká firma Garant Maschinenhandel, ktorá je lídrom na trhu v oblasti tlačiarenských a spracovateľských strojov pre obalový priemysel. "Spoločnosť exportuje viac ako 90 % svojej produkcie do krajín Európskej únie, hlavne na nemecký, francúzsky, český, britský a rakúsky trh. Koncovými zákazníkmi sú retailové siete veľkých obchodných reťazcov, renomované európske veľkoobchody s obalovými materiálmi, ale aj menšie lokálne siete pekárov, bagetérií a podobne," doplnil riaditeľ závodu.



Na slávnostnom spustení výroby nového papierenského stroja sa zúčastnil aj primátor mesta Myjava Pavel Halabrín. "Vítam zámer vedenia spoločnosti vstúpiť do projektu duálneho vzdelávania na Strednej priemyselnej škole Myjava a podporiť výchovu budúcich špecialistov na prácu v papierenskom priemysle. Spolupráca podniku a vedenia samosprávy znamená pre mesto a región nárast nových pracovných miest a rozširuje možnosti pre skvalitnenie života v meste. V zmysle podpory a ďalšieho rozvoja zamestnanosti regiónu budeme so spoločnosťou diskutovať aj o možnosti výstavby nájomných bytov," uviedol primátor.