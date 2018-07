Výrobca hodiniek Swatch zaznamenal v 1. polroku prudký rast zisku

Čistý zisk spoločnosti za prvých šesť mesiacov tohto roka vzrástol medziročne o 70 % na 458 miliónov švajčiarskych frankov (393,20 milióna eur).

Bern 18. júla (TASR) - Švajčiarsky výrobca hodiniek Swatch Group oznámil za 1. polrok prudký rast zisku. Podpísal sa pod to zvýšený dopyt po produktoch firmy vo všetkých regiónoch, najmä však v Severnej Amerike.



V rovnakom období minulého roka spoločnosť dosiahla čistý zisk 269 miliónov CHF. Prevádzkový zisk zaznamenal 629 miliónov CHF, čo medziročne predstavuje rast o 69,5 %.



Tržby firmy Swatch dosiahli v 1. polroku 4,27 miliardy CHF. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast takmer o 15 %. Podpísali sa pod to všetky sledované regióny. V Severnej Amerike zaznamenal rast tržieb dvojciferné hodnoty a výrazne sa zvýšili aj v Ázii.



Aj čo sa týka 2. polroka, je spoločnosť optimistická. Ako uviedla, očakáva ďalšie zlepšenie výsledkov, ako aj zvýšenie podielu na trhu.



(1 EUR = 1,1648 CHF)