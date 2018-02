Českému automobilovému priemyslu sa celkovo darilo. Historicky prvýkrát bolo v ČR minulý rok vyrobených viac ako 1,4 milióna vozidiel.

Kopřivnice 23. februára (TASR) - Český výrobca nákladných áut Tatra ponúka šrotovné. Chce odkúpiť desiatky rokov staré vozidlá a ponúknuť firmám nové za výhodnejšiu cenu. Uviedol portál ihned.cz.



Výroba nákladných vozidiel v Českej republike rástla vlani najrýchlejšie z celého automobilového priemyslu. Podľa údajov spoločnosti AutoSap, v ČR sa vlani vyrobilo celkovo 1481 nákladných vozidiel, o 11,69 % viac ako rok predtým. Za touto produkciou stála kopřivnická Tatra Trucks. Do štatistík nie sú zarátané vozidlá Avia Motors, ktoré sa začali vyrábať na jeseň minulého roka v Přelouči.



Hovorca Tatra Trucks Andrej Čírtek uviedol, že firma má nové objednávky na niekoľko mesiacov dopredu.



Napriek tomu, že spoločnosť väčšinu áut vyváža, zaznamenala zvýšený záujem aj zo strany domácich kupcov. Odbyt v Českej republike minulý rok vzrástol o 12 %.



Českému automobilovému priemyslu sa celkovo darilo. Historicky prvýkrát bolo v ČR minulý rok vyrobených viac ako 1,4 milióna vozidiel. "Priaznivé výsledky sú ovplyvnené pozitívnym vývojom európskej a svetovej ekonomiky a rastúcim dopytom po vozidlách v Česku a Európe," uviedol prezident spoločnosti AutoSap Bohdan Wojnar.



Celkovo bolo v Česku v roku 2017 zaregistrovaných 10.000 nových nákladných vozidiel. Tatra na domácom trhu predala 435 nákladných vozidiel. Česko je pre ňu najväčším trhom.



Tatra Trucks aj Avia patria do skupiny Czechoslovak Group. Zakladateľ holdingu Jaroslav Strnad v januári previedol svoj podiel na syna Michala Strnada.



Český trh má podľa kopřivnickej spoločnosti veľký potenciál. "Na českých cestách stále jazdia už 30 rokov staré tatry a naďalej odvádzajú v stavebníctve, lesníctve a údržbe ciest dobrú prácou, ale generačná výmena, ktorú chceme podporiť, musí nevyhnutne nastať," vyhlásil Čírtek.



Automobilka ku koncu minulého roka ponúkla vlastníkom starých tatroviek, že od nich vozy spätne odkúpi a za zvýhodnenú cenu im ponúkne nový model. Doposiaľ firma ponúkla zákazníkom spätný nákup 40 vozidiel. V polovici prípadov už nákup dokončila alebo práve prebieha.



Veľké množstvo starých tatroviek však stále jazdí aj v susednom Poľsku. "Pokiaľ ide o trhy v rámci Európskej únie, chceme rozvíjať práve ten v Poľsku, kde jazdí niekoľko tisíc starších tatroviek," dodal Čírtek.



Napriek tomu, že kľúčovým trhom pre automobilku z Kopřivnice zostáva Česko, zásadnú úlohu majú aj zahraničné trhy. Druhým najväčším trhom je India, kam vlani dodala 367 vozidiel. Nasledovali Rusko, Slovensko a Saudská Arábia. Do každého z týchto krajín dodala Tatra v roku 2017 okolo stovky vozidiel.



Hospodárske výsledky za minulý rok automobilky ešte nezverejnila. Podľa vedenia však skončila v kladných číslach.