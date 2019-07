Výrobný sektor Číny pokračoval v poklese, jeho tempo sa zmiernilo

V dôsledku tohto vývoja kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, evidoval rast, pričom jeho tempo sa mierne zrýchlilo.

Peking 31. júla (TASR) - Výrobný sektor Číny pokračoval v poklese aj tento mesiac, už tretí mesiac po sebe. Aktivitu vo výrobnom sektore ovplyvňuje pokračujúca obchodná vojna s USA a spomaľovanie dopytu vo svete. Tempo poklesu sa však čiastočne zmiernilo. Uviedol to v stredu čínsky štatistický úrad.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v júli 49,7 bodu oproti 49,4 bodu v júni. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom indexu na 49,6 bodu. Napriek rastu indexu to stále znamená pokles aktivity v sektore, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Najviac vývoj vo výrobnom sektore ovplyvnili exportné objednávky. Tie klesli už 14. mesiac po sebe, tempo poklesu sa však zmiernilo. Príslušný podindex dosiahol v júli 46,9 bodu oproti júnovej hodnote 46,3 bodu.



Na druhej strane index pre nevýrobný sektor klesol, aj keď sa zasa stále drží nad 50-bodovou hranicou. To znamená pokračovanie rastu, ale pomalším tempom. Index klesol z júnovej hodnoty 54,2 bodu na 53,7 bodu, čo predstavuje najpomalšie tempo rastu sektora služieb za osem mesiacov.



V dôsledku tohto vývoja kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, evidoval rast, pričom jeho tempo sa mierne zrýchlilo. Dosiahol 53,1 bodu, zatiaľ čo v júni to bolo 53 bodov.