Vyše 20 % firiem v Írsku má pripravené krízové plány pre brexit

Dublin 30. apríla (TASR) - Írske firmy znepokojuje priebeh rokovaní o brexite a pripravujú si plány na všetky možné výsledky. Ukázala to najnovšia štúdia spoločnosti Ibec.



Ibec, ktorá zastupuje zamestnávateľov v Írsku, zistila, že medzi najdôležitejšie otázky patria colné bariéry a certifikáty, budúce odchýlky v reguláciách a volatilita výmenných kurzov.



Prieskum ďalej ukázal, že viac ako jedna z piatich firiem (teda vyše 20 %) má už pripravené tzv. krízové plány v súvislosti s brexitom, zatiaľ čo polovica chce vypracovať tieto plány v nadchádzajúcich mesiacoch. A to aj napriek politickej dohode medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) o prechodnom období do konca roka 2020.



Generálny riaditeľ Ibec Danny McCoy po zverejnení štúdie vyhlásil, že podniky aktívne podporujú dohodu o veľmi blízkych vzťahoch EÚ a Británie po brexite, ale stále "existujú vážne prekážky". Typ dohody o voľnom obchode medzi európskym blokom a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa v súčasnosti zdá ako najpravdepodobnejšia, povedie k zhoršeniu obchodnej výmeny. Už nebude taká hladká ako doteraz, a to prinesie firmám zvýšené náklady.



"Je veľmi dôležité, aby dohoda, ktorá zaručí bezproblémovú hranicu Írska so Severným Írskom, počas nasledujúcich týždňov výrazne pokročila."



"Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tvrdej hranici na írskom ostrove a medzi širšou EÚ a Veľkou Britániou je, aby Spojené kráľovstvo zostalo v colnej únii, a aby pokračovalo doterajšie rozsiahle zosúladenie právnych predpisov. Je dôležité prekonať politické prekážky tohto vzájomne výhodného výsledku," dodal.