Vyše 600 amerických firiem vyzvalo Trumpa, aby vyriešil spor s Čínou

Washington 14. júna (TASR) – Skupina viac ako 600 amerických spoločností, vrátane Walmartu a Targetu, vo štvrtok (13. 6.) vyzvala v liste amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyriešil obchodný spor s Čínou. Zároveň uviedli, že clá poškodzujú americké podniky a spotrebiteľov.



Tento list je najnovším krokom národnej kampane proti clám "Tariffs Hurt the Heartland", ktorú podporuje viac ako 150 obchodných skupín, od zástupcov farmárov, cez výrobcov, maloobchodníkov až po technologický priemysel.



Obchodné napätie medzi USA a Čínou sa stupňuje a list prichádza pred možnou schôdzou Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na okraji summitu skupiny G20 v dňoch 28. - 29. júna v japonskej Osake. Trump povedal, že sa chce stretnúť s čínskym prezidentom v Japonsku a následne rozhodne, či rozšíri clá na takmer všetok čínsky dovoz do USA.



Do summitu už zostáva len pár týždňov a očakávania v súvislosti s ukončením obchodného konfliktu dvoch najväčších svetových ekonomík sú nízke. Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že zatiaľ nedošlo k nijakým väčším prípravám na stretnutie, aj keď je v stávke zdravie svetovej ekonomiky.



Americké firmy v liste zdôraznili, že majú obavy z eskalácie sporu a ciel. „Široko uplatňované clá nie sú účinným nástrojom na zmenu nekalých obchodných praktík Číny. Clá sú dane, ktoré platia priamo americké firmy, nie Čína."



Walmart, najväčší súkromný zamestnávateľ v USA a najväčší maloobchodný predajca na svete, upozornil, že clá zvýšia ceny pre amerických spotrebiteľov.



Ďalšie clá vo výške 25 % na dovoz z Číny v hodnote 300 miliárd USD (265,74 miliardy eur) zničia viac ako 2 milióny pracovných miest v USA, uvádza sa v liste s odvolaním sa na odhady medzinárodnej poradenskej firmy Trade Partnership.



Okrem toho zvýšia výdavky priemernej americkej štvorčlennej rodiny o viac ako 2000 USD a znížia hodnotu hrubého domáceho produktu USA o 1 %.



"Eskalácia obchodného sporu nie je v najlepšom záujme krajiny a obe strany prehrajú," dodali firmy v liste.



(1 EUR = 1,1289 USD)