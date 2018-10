Vyše desatina agentúr praktizuje nekalé praktiky, okráda ľudí aj štát

Projektový manažér spoločnosti Branislav Jančuška odhaduje dvojciferný percentuálny podiel agentúr dočasného zamestnávania, ktoré majú obchádzať zákon.

Bratislava 12. októbra (TASR) - Viac ako desatina agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) pôsobiacich na Slovensku sa neštíti nekalých praktík. Ukracuje tak o financie pracovníkov, ale aj štát. Tvrdí to personálna agentúra Grafton Slovakia.



Projektový manažér spoločnosti Branislav Jančuška odhaduje dvojciferný percentuálny podiel agentúr, ktoré majú obchádzať zákon. Vyčíslil, že v područí takýchto agentúr je možno až 5000 ľudí. Na Slovensku je pritom aktívnych približne 450 ADZ. "Navyše, sú tu aj kvázi agentúry, ktoré ponúkajú prácu na živnosť i dohodu najmä vo výrobných firmách, logistických centrách a skladoch, ale nedisponujú platnými licenciami," upozorňuje Jančuška.



Agentúram pri obchádzaní platnej legislatívy nahráva súčasná situácia na trhu práce s veľmi nízkou nezamestnanosťou. Vďaka nekalým praktikám disponujú zamestnancami a sú schopné poskytovať ich konečným zamestnávateľom. Tieto praktiky však podľa personalistov existujú aj kvôli dopytu od zamestnávateľov, ktorí sú ochotní pristúpiť na nekalé metódy a chcú neférovo ušetriť na odvodoch. "Z krátkodobého hľadiska takáto práca vyhovuje aj zamestnancom. Je to však veľmi krátkozraké a v budúcnosti sa to zamestnancovi môže vrátiť nie práve šťastným spôsobom. Ak totiž ochorie, alebo pôjde na materskú, dostane iba minimálne financie. V neposlednom rade je poškodený aj štát na daniach a odvodoch," dopĺňa Jančuška.



Možnosť overiť si, či agentúra má licenciu od ministerstva práce, ponúka na svojom webe Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Personálne spoločnosti, ktoré sa chcú správať transparentne, sú združené v Asociácii personálnych agentúr Slovenska. Jej členovia podliehajú pravidelným auditom a kontroluje sa aj dodržiavanie legislatívnych predpisov a etického kódexu asociácie.



"Legislatíva je postavená jasne a zrozumiteľne. Problémom však je regulátor, čiže inšpektoráty práce. Mali by intenzívnejšie a detailnejšie posudzovať interakciu medzi dodávateľom a odberateľom pracovnej sily," tvrdí Jančuška. Fenoménom je podľa neho najmä to, že firmy bez licencie obchádzajú inštitút dočasného pridelenia a porovnateľných mzdových podmienok a poskytujú svoju domácu alebo zahraničnú pracovnú silu ako službu k výrobným linkám aj renomovaných spoločností.



Identifikovanie spoločnosti, ktorá pôsobí v šedej ekonomike, nie je pre uchádzača o prácu jednoduché. Vystupujú ako klasické pracovné agentúry a používajú identické metódy inzercie. "Ak má kandidát podozrenie, treba sa, hoci aj anonymne, obrátiť na Inšpektorát práce, ktorý je povinný prešetriť každý podnet," odporúča Jančuška.