Vyše polovica čínskych spotrebiteľov sa vyhýba nákupu produktov z USA

Šanghaj 26. júna (TASR) - Viac ako polovica čínskych spotrebiteľov sa vyhýba nákupu akýchkoľvek produktov vyrobených v USA v rámci podpory svojej krajiny v obchodnom spore s Washingtonom. Ukázal to najnovší prieskum poradenskej firmy Brunswick, podľa ktorej takýto postoj predstavuje „významné“ riziko pre americké firmy.



Na prieskume londýnskej poradenskej spoločnosti v Číne sa zúčastnilo 1000 spotrebiteľov. Až 56 % respondentov uviedlo, že sa vyhlo nákupu amerických výrobkov. A 68 % opýtaných vyhlásilo, že ich názor na americké firmy je negatívnejší.



To predstavuje významné riziko pre firmy z USA, keďže traja zo štyroch čínskych spotrebiteľov povedali, že zvykli často nakupovať americké výrobky, upozornila v stredu spoločnosť Brunswick.



Dve najväčšie svetové ekonomiky sa už vyše roka zmietajú v obchodnom spore. Obe strany si navzájom zaviedli clá, ktoré poškodili mnohé firmy a medzi zvyšnými vyvolávajú obavy, že by sa mohli dostať do "krížovej paľby".



Americký prezident Donald Trump a jeho čínsky partner Si Ťin-pching sa majú koncom tohto týždňa stretnúť prvýkrát po siedmich mesiacoch na summite skupiny G20 v Japonsku. Ale vyhliadky na pokrok v obchodných rokovaniach sú malé.



Brunswick uskutočnil prieskum aj medzi tisíckou spotrebiteľov v USA o ich názore na Čínu. Aj v ich prípade sa názory na čínske firmy zhoršujú a 60 % respondentov si všimlo zvýšenie cien tovarov pre domácnosť v dôsledku ciel.