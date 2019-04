Výsledky kontrolných meraní pod D4 ešte nie sú definitívne hotové

Ministerstvo dopravy v marci i apríli pre TASR uviedlo, že za výstavbu je v zmysle zmluvy plne zodpovedný koncesionár, ktorý musí postupovať v súlade s platnými predpismi.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Výsledky kontrolných meraní, ktoré sa robili pod budúcou trasou diaľnice D4, ešte nie sú definitívne hotové a aktuálne sa finalizuje záverečná správa. Pre TASR to uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby (MDV). To pre podozrenia, že sa na stavbu D4 a rýchlostnej cesty R7 používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad, odobralo pred niekoľkými týždňami vlastné kontrolné vzorky pôdy.



Ministerstvo dopravy v marci i apríli pre TASR uviedlo, že za výstavbu je v zmysle zmluvy plne zodpovedný koncesionár, ktorý musí postupovať v súlade s platnými predpismi. "Ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov, bude ich musieť nahradiť na vlastné náklady," deklaruje rezort. Ako tvrdí, za dohľad nad dodržiavaním zákonov, noriem a predpisov zodpovedá nezávislý dozor.



"Dnes existuje podozrenie, že nezávislý dozor si neplní svoju základnú povinnosť a nekontroluje výstavbu tak, ako má. Aj preto rezort dopravy odobral vlastné kontrolné vzorky pôdy na kritických úsekoch, ktoré teraz vyhodnocujeme a po skončení analýz ich zverejníme," spresnilo ministerstvo. Ak dozor naozaj zlyhal, vyvodí „vážne dôsledky".



Výstavba nultého bratislavského obchvatu (D4 a R7) spĺňa podľa spoločnosti D4R7 Construction, zodpovednej za stavbu, vysoké kvalitatívne štandardy a všetky právne požiadavky. Podozrenia o tom, že sa pri výstavbe používa nevhodný materiál a kontaminovaná zemina, alebo o tom, že sa neplatia faktúry dodávateľom, považuje firma za dezinformačnú kampaň. „Na výstavbu diaľnice sa nepoužil kontaminovaný ani nevhodný materiál. Spoločnosť D4R7 bude nasledujúcich 30 rokov zodpovedať za všetky konštrukčné chyby na diaľnici, preto má veľký záujem o rýchle objasnenie všetkých nepodložených obvinení a úzko spolupracuje so zodpovednými štátnymi orgánmi a políciou," informovala v apríli spoločnosť.



Polícia však koncom marca zasahovala na viacerých miestach Bratislavského kraja a dôvodom bola environmentálna trestná činnosť. Súvisieť mala práve s podozreniami, že sa na stavbu D4 a R7 používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad. Polícia v apríli pre TASR priblížila, že v tomto prípade sa vedie trestné stíhanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. V marci polícia informovala, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe M. J. H. a jednej právnickej osobe, bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia.