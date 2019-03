Výsluhové dôchodky budú podľa D. Sakovej vyššie

Nový model sa bude týkať policajtov, hasičov, Horskej záchrannej služby, vojakov, colníkov, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu aj Slovenskej informačnej služby.

Bratislava 6. marca (TASR) - Výsluhové dôchodky vojakov a policajtov by sa mali zdvihnúť asi o 60 centov za každý odslúžený rok. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády, ktorá odsúhlasila nový model valorizácie dávok.



"To znamená pre všetkých výsluhových dôchodcov podľa počtu odslúžených rokov, že keď si prenásobia počet rokov krát 60 centov, vyjde im suma, o ktorú sa im valorizuje dôchodok," ozrejmila. Ministerstvo priblížilo, že napríklad v prípade 15-ročného pracovného pomeru vychádza zvýšenie na deväť eur.



Týmto vzorcom podľa jej slov rezort valorizuje dôchodky na roky 2019, 2020, 2021. "Dohodli sme sa s ministerstvom financií, že valorizácia sa odvíja od priemerného mesačného civilného dôchodku," ozrejmila. Nový model sa bude týkať policajtov, hasičov, Horskej záchrannej služby, vojakov, colníkov, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) aj Slovenskej informačnej služby (SIS).



Vláda v stredu schválila novelu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa ktorej sa výsluhový dôchodok bude zvyšovať pevnou stanovenou sumou. Novela zákona má v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta začať platiť od 31. mája 2019.