Vysoké náklady a cenová vojna znížili kvartálny zisk Lufthansy o 70 %

Frankfurt nad Mohanom 30. júla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila za 2. kvartál prudký pokles zisku, čo je podľa nej dôsledok vyšších prevádzkových nákladov a cenovej vojny na vnútroeurópskych linkách.



"Pretrvávajúca nadmerná kapacita, agresívna konkurencia a rastúci tlak na ceny zasahujú do výsledkov spoločnosti," uviedla Lufthansa. Čistý zisk dosiahol 226 miliónov eur, čo medziročne predstavuje pokles o 70 %.



Pokles zaznamenal aj prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky, aj keď nie taký prudký ako v prípade čistého zisku. Dosiahol 754 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 25 %.



Tržby sa zvýšili o 4 % na 9,6 miliardy eur, spoločnosť však zároveň zaznamenala rast nákladov o 7 %. Najmä náklady na palivá výrazne vzrástli. V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka sa zvýšili o 255 miliónov eur.



Napriek tomu Lufthansa potvrdila pôvodný odhad hospodárskych výsledkov na celý tento rok. Aj naďalej počíta s percentuálnym rastom tržieb v dolnej časti jednociferného pásma. Ako dodala, najmä situácia na európskom trhu bude zložitá, a to minimálne do konca tohto roka.