Vysoký podiel štátnych dlhopisov Rakúska vlastnia cudzinci

Viedeň 21. júna (TASR) - Dve tretiny hrubého štátneho dlhu Rakúska sa nachádzajú vo vlastníctve veriteľov, ktorí nemajú svoje sídlo v krajine. V Nemecku a vo Francúzsku je to zhruba 47 %, vo Veľkej Británii 25 % a v Taliansku 29 %. Vyšší podiel cudzincov, ktorí vlastnia pohľadávky, v porovnaní s Rakúskom majú už len Litva, Lotyšsko a Cyprus. Vyplýva to z aktuálnych údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



V rámci celej Európskej únie viac než 10 % štátnych dlhopisov vlastnia európske nefinančné sektory (nefinančné kapitálové spoločnosti, súkromné domácnosti a neziskové organizácie). Oveľa vyššie čísla vykazujú Malta a Maďarsko, kým Rakúsko sa nachádza na chvoste tabuľky.



Rakúsko má s necelými tromi percentami v rámci EÚ relatívne nízky podiel štátnych dlhopisov s krátkodobou splatnosťou do jedného roka. Švédsko je na prvom mieste približne s 20 %, na poslednom Bulharsko takmer so žiadnymi.