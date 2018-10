Výstavba plynovodu Nord Stream 2 má za sebou prvý mesiac

Tímy ukladajúce potrubia pracujú 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Denne by ho mali položiť 3 kilometre. Každý úsek potrubia je dlhý 12 metrov a má hmotnosť 24 ton.

Lubmin/Helsinki/Zug 7. októbra (TASR) - Pred vyše mesiacom sa začalo ukladať na dno Baltického mora potrubie plynovodu Nord Stream 2. Loď Audacia sa pustila do rovnakej práce v sobotu (6. 10.) v 38-kilometrovom úseku nemeckých teritoriálnych vodách. Svoju úlohu v ňom má splniť do konca tohto roku.



Z východnej strany ukladá potrubie plynovodu loď Solitaire na dno Fínskeho zálivu. Internetová stránka konzorcia, ktorá projekt realizuje, uvádza, že práce sa začali 5. septembra o 13.25 h SELČ. Loď Solitaire je dlhá 300 metrov a široká 41 metrov. V prípade potreby sa môže na nej ubytovať 420 ľudí.



Tímy ukladajúce potrubia pracujú 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Denne by ho mali položiť 3 kilometre. Každý úsek potrubia je dlhý 12 metrov a má hmotnosť 24 ton.



Úseky potrubia sa na lodi zvárajú. Hneď sa kontrolujú a potom sa potrubie postupne ukladá na morské dno. Nasleduje previerka, či dosadlo presne na vymedzené miesto. Na 1200 kilometrov dlhú trasu z ruského Vyborgu do nemeckého Greifswaldu bude treba 200.000 rúr.



Bezpečnostná zóna pre potrubie sa stanovila na 1,85 kilometra (čo je 1 morská míľa).



Projekt plynovodu Nord Stream 2 získal už všetky povolenia od ruskej, fínskej, švédskej a nemeckej vlády. Naposledy chcelo dosiahnuť zmeny trasy vo svojich výsostných vodách Dánsko. Tento proces ešte nie je dokončený.



Prepravná kapacita plynovodu bude 55 miliárd kubických metrov plynu ročne. Pokryje spotrebu 26 miliónov domácností.



Sídlom spoločnosti Public Joint Stock Company (PJSC), ktorá realizuje projekt, je švajčiarsky Zug. Na projekte sa podieľajú spoločnosti Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall a ruský Gazprom.