Využitie internetu vecí je jedným z krokov ku konceptu Priemysel 4.0.

Bratislava 1. mája (TASR) – Využitie internetu vecí v priemysle je jedným z najvýznamnejších krokov na ceste ku konceptu Priemysel 4.0. Informuje o tom platforma Industry4UM, ktorá spája zástupcov priemyslu so zámerom skvalitniť prípravu podnikov na digitálnu transformáciu.



Podľa aktuálnych odhadov je v súčasnosti celosvetovo na internet vecí pripojených vyše 20 miliárd zariadení. "Očakáva sa jeho významné posilnenie spustením telekomunikačnej siete 5G generácie, ktorá zabezpečí extrémnu rýchlosť a kontrolu nad dátami, podporí budovanie podnikových ekosystémov internetu vecí a ich prepojenia so vzdialenými dátovými centrami," uvádza platforma.



Je predpoklad, že ako prvé začnú používať 5G sieť Južná Kórea a Čína. "Práve v Číne by sa malo do roku 2025 zrealizovať 40 % všetkých 5G prepojení," informoval analytik priemyslu Martin Jesný. Vo vysokej miere prípravy 5G siete sú v Európe Švédsko a Estónsko.



Podľa predseda predstavenstva Sova Digital Martina Morháča firmy však stále nevenujú dostatočnú pozornosť využitiu dát z výroby a riadenia podniku. Nevedia pracovať s dátami o zákazníkoch a zbierať potrebné informácie z dodávateľského reťazca.



Mnohé firmy si kladú otázku, v akom rozsahu začať s internetom vecí, na akých zariadeniach, s akými technológiami. Až 80 % spoločností sa jeho zavedenia obáva, uvádza platforma s tým, že dôvodom je najčastejšie neporozumenie toku dát prostredníctvom internetu vecí a predstava, že s jeho aplikáciou sa spájajú obrovské náklady.



Významný efekt sa podľa Mariana Filku z divízie Digital Factory spoločnosti Siemens dá dosiahnuť aj s nízkymi nákladmi. "Môžete začať aj tým, že si nainštalujete jedno zariadenie internetu vecí, ale aj tým, že nakúpite množstvo smart senzorov, ktoré budú merať veľké množstvo zariadení, a budete to vyhodnocovať vo veľkom. Technológia ponúka štart vo veľkom aj v malom," uzavrel Filka s tým, že je to otázka stratégie a možností podniku.