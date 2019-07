Vývoj návštevnosti slovenských turistov v Rakúsku je veľmi pozitívny

V Rakúsku má rieka Dunaj, ako magnet cestovného ruchu, dôležitú úlohu. Osobitný význam v tejto súvislosti zohráva Wachau, miesto svetového dedičstva UNESCO.

Bratislava 19. júla (TASR) – Vývoj návštevnosti slovenských turistov v Rakúsku je od roku 2013 veľmi pozitívny. Letný cestovný ruch zaznamenal do konca roku 2018 nárast prenocovaní o 8,9 %. TASR o tom informovalo obchodné oddelenie rakúskeho veľvyslanectva v SR.



Celkovo 60 % slovenských turistov prichádza do Rakúska v zime, zatiaľ čo v lete je to približne 40 %, priblížilo oddelenie s tým, že prenocovania v zimnej turistike do konca zimnej sezóny 2017/2018 sa zvýšili o 7 %. V roku 2018 prenocovalo podľa rakúskych štatistík v krajine 810.000 slovenských občanov s 240.000 príchodmi. Výsledkom je priemerná dĺžka pobytu 3,4 dňa. „V roku 2018 boli najobľúbenejšie destinácie pre slovenských turistov Salzburg (21,3 %), Tirolsko ( 20,4 %) a Štajersko (14,4 %). Zvyšuje sa aj počet slovenských výletných turistov v Rakúsku," dodalo. V oblasti výletnej turistiky a víkendových kúpeľných výletov sú veľmi obľúbené regióny susediace so Slovenskom, Burgenland a Dolné Rakúsko.



„Štatisticky patria slovenskí hostia do mladšej cieľovej skupiny do 39 rokov, majú dobrý príjem a hľadajú vysoko kvalitné turistické ponuky. Letné alebo krátke dovolenky na bicykli v kombinácii s kultúrnymi výletmi sú pre túto mladú cieľovú skupinu, ako aj pre rodiny s deťmi, veľmi v trende,“ uviedlo obchodné oddelenie preferencie tejto cieľovej skupiny.



V Rakúsku má rieka Dunaj, ako magnet cestovného ruchu, dôležitú úlohu. Osobitný význam v tejto súvislosti zohráva Wachau, miesto svetového dedičstva UNESCO. "Táto starobylá kultúrna krajina sa tiahne pozdĺž Dunaja medzi Melkom a Kremsom a zaujme svojimi skalnými útesmi, charakteristickými viničnými terasami, kláštormi, hradmi a mestami," priblížilo lokalitu.



Od roku 2016 má Rakúsko vypracovaný koncept cestovného ruchu pre podunajskú oblasť, jeho projektovými partnermi sú spolkové krajiny Viedeň, Horné a Dolné Rakúsko aj rezort hospodárstva. Od roku 2005 spája Viedeň a Bratislavu lodná linka Twin City Liner. „Nielen viac rakúskych turistov prichádza do Bratislavy a naopak, ale aj zahraniční turisti, ktorí sú na dovolenke vo Viedni alebo v Bratislave, využívajú Twin City Liner na jednodňové výlety do iného hlavného mesta,“ uviedlo obchodné oddelenie.



Rakúska strana organizuje napríklad každoročne workshop, počas ktorého prezentuje približne 15 turistických destinácií svoju ponuku slovenským cestovným kanceláriám. Podľa úradu Österreich Werbung má asi 30 slovenských cestovných kancelárií v ponuke pobyty v Rakúsku. Rakúsky stánok je tradičnou súčasťou medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour s renomovanými lokalitami, medzi ktoré patria Národný park Donau-Auen či Ausseerland – Salzkammergut.