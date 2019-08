Vývoj počasia znížil očakávania farmárov v prípade úrody obilia

Oproti roku 2018 sa očakávajú nižšie výnosy v prípade kukurice o 14,9 %.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Odhady produkcie pre celé Slovensko aj v tomto roku hovoria o zabezpečení sebestačnosti v obilí aj olejninách. Napriek tomu vyhliadky úrody v roku 2019 nie sú také optimistické, ako sa očakávalo, vzhľadom na vývoj počasia. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii predseda revíznej komisie Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) SR Jozef Rebro.



Vývoj počasia znížil tohtoročné očakávania farmárov, ktoré boli vysoké. Najväčší vplyv bol podľa Rebra na pšenicu a olejniny, teda na repku. "Pšenica bola postihnutá tým, že napriek predpokladom dobrých úrod júnové horúčavy spôsobili predčasné dozrievanie, a tým sa znížila objemová hmotnosť pšenice," priblížil. Napriek tomu, že ostatné kvalitatívne parametre dosahujú štandard, objemová hmotnosť podľa neho hodnotu pšenice po kvalitatívnej stránke znížila.



V prípade repky bola úroda tiež nižšia ako sa očakávalo, nepriaznivé počasie sa podpísalo aj pod jej kvalitu. "Olejnatosť repky v tomto období klesla oproti minulému roku alebo oproti predchádzajúcim rokom zhruba o 1 – 3 %," podotkol Rebro.



Pšenica bola na Slovensku zasiata na ploche 408.000 hektárov. Zväz predpokladá výnosy 5,05 tony na hektár, čo by znamenalo úrodu 2,06 milióna ton. Mala by byť teda vyššia zhruba o 6,9 %. V prípade repky klesli plochy o 4,5 %. "Pri odhadovanom výnose 2,91 tony na hektár očakávame úrodu 428.000 ton, čo by znamenalo pokles úrody asi o 10,8 % oproti minulému roku," uviedol Rebro. Plochy jačmeňa sa zvýšili o 2,2 %. "Pri očakávanom hektárovom výnose 4,33 tony na hektár predpokladáme produkciu 549.000 ton," dodal.



Oproti roku 2018 sa očakávajú nižšie výnosy v prípade kukurice o 14,9 %. "Slnečnica už tretí rok po sebe zaznamenáva prudký pokles osevných plôch, čo bude znamenať na Slovensku jednu z najnižších úrod za posledné roky v objeme zhruba 162.000 ton, pričom výnosy predpokladáme o 1 % vyššie ako v uplynulom roku," vyčíslil Rebro.



Plochy sójových bôbov súčasne v rámci Európskej únie (EÚ) zaznamenávajú každoročný rast, čo je podľa jeho slov spôsobené dotačnou podporou bielkovinového programu v rámci EÚ. "Stav porastov predpokladá nárast nielen hektárových výnosov približne o 3 %, ale tiež celkovej produkcie, ktorá dosiahne viac ako 110.000 ton, čím sa Slovensko stane sebestačné v potrebe sójových šrotov," poznamenal.



Cena sa na Slovensku podľa neho tvoriť nebude a rovnako ani v EÚ. "Cena obilia a olejnín sa bude tvoriť v rámci sveta. Veľký vplyv na cenu a na cenotvorbu bude mať takisto spor medzi USA a Čínou," upozornil s tým, že dochádza k značnej zmene tovarových tokov vo svete.