Vývoz agrokomodít z USA môže klesnúť o 2 mld. USD

Hlavným dôvodom je výrazný pokles vývozu agrokomodít do Číny, ktorá tak reagovala na zavedenie vysokých dovozných ciel na čínske výrobky Spojenými štátmi.

Washington 23. februára (TASR) - Hodnota vývozu agrokomodít z USA sa v tomto roku môže znížiť približne o 2 miliardy USD. Očakáva to americké ministerstvo poľnohospodárstva. Hlavným dôvodom je výrazný pokles vývozu agrokomodít do Číny, ktorá tak reagovala na zavedenie vysokých dovozných ciel na čínske výrobky Spojenými štátmi. Situácia sa však môže zmeniť v prípade, že rokovania o obchode medzi Washingtonom a Pekingom dospejú k dohode.



Podľa najnovších odhadov amerického ministerstva poľnohospodárstva by mal vývoz agrokomodít z USA dosiahnuť v súčasnom fiškálnom roku 141,5 miliardy USD (124,94 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 1,9 miliardy USD.



Podľa hlavného ekonóma ministerstva Roberta Johanssona ministerstvo predbežne odhaduje, že čínsky trh sa v tomto roku zosunie v rebríčku najdôležitejších trhov amerických farmárov z prvého (rok 2017) na piate miesto. Výrazne klesol napríklad vývoz sóje do Číny, čo je pre USA kľúčový trh. Zvýšil sa síce export do Európskej únie, Egypta a iných krajín, to však "nestačí na vykompenzovanie straty vo vývoze do Číny," dodal Johansson.



V súčasnosti prebieha medzi USA a Čínou ďalšie kolo rokovaní s cieľom vyriešiť obchodné spory, ktorých súčasťou je aj vysoký obchodný deficit USA s Čínou. V prípade, že sa podarí dosiahnuť dohodu, vývoj amerického exportu by mohol byť iný. Johansson ale upozornil, že konkurencia zo strany juhoamerických producentov môže blokovať výraznejšie zotavenie vývozu.



Čo sa týka obchodného sporu, najnovšie vyhlásenia z USA aj Číny naznačujú, že dohoda je blízko. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa "existuje veľmi veľká šanca," že Spojené štáty dohodu s Čínou dosiahnu. Zároveň dodal, že je naklonený možnosti posunúť posledný termín na jej uzatvorenie na neskôr. Pôvodný termín bol stanovený na 1. marca a po ňom bol Washington pripravený zaviesť na čínsky tovar za 200 miliárd USD vyššie dovozné clá. Namiesto terajších 10 % by sa zvýšili na 25 %.



Trump v piatok (22.2.) povedal, že pôvodne dvojdňové rokovania s čínskou delegáciou, ktorú vedie čínsky vicepremiér Liou Che, a ktoré sa začali vo Washingtone vo štvrtok, sa predĺžia do nedele. "Myslím, že obaja cítime, že je tu veľmi veľká šanca na uzatvorenie dohody," povedal Trump.



Zároveň dodal, že čoskoro by sa mohol stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Odhaduje, že by sa tak mohlo stať v marci na Floride.



(1 EUR = 1,1325 USD)