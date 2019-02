Vývoz americkej whiskey od polovice minulého roka klesá

V roku 2017 vyviezli USA whiskey v hodnote 1,1 miliardy USD (976,9 milióna eur). Z toho približne 60 % smerovalo na trh Európskej únie, zhruba 12 % do Kanady a zvyšok do ostatných krajín vrátane Číny.

New York 16. februára (TASR) - Dovozné clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom komplikujú život aj tamojším producentom whiskey. Výrobcovia totiž doplácajú na odvetné clá, ktorými ich kľúčové exportné trhy reagovali na Trumpove clá na oceľ a hliník.



Americký zväz obchodníkov s liehovinami Distilled Spirits Council uviedol, že v prvých šiestich mesiacoch minulého roka sa export americkej whiskey zvýšil medziročne o 28 %. Ale po zavedení odvetných ciel zo strany Kanady, Mexika, Číny a Európskej únie, export whiskey z 37 štátov USA klesol v období od júla do konca novembra oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 8 %.



V roku 2017 vyviezli USA whiskey v hodnote 1,1 miliardy USD (976,9 milióna eur). Z toho približne 60 % smerovalo na trh Európskej únie, zhruba 12 % do Kanady a zvyšok do ostatných krajín vrátane Číny. Celkové tržby producentov whiskey dosiahli v roku 2017 okolo 3,6 miliardy USD, čo predstavuje rast o 6,6 %.



Čo sa týka hlavného trhu Európskej únie, po zavedení 25-percentných odvetných dovozných ciel Bruselom v júni 2018 sa vývoz whiskey z USA na tento trh znížil od júla do konca novembra o 8,7 %.



Kanada síce od 1. júla uvalila na americké produkty nižšie, len 10-percentné odvetné clá, export do tejto krajiny však klesol približne rovnakým tempom. V porovnaní s piatimi mesiacmi (júl-november) roka 2017 sa export americkej whiskey do Kanady znížil v rovnakom období 2018 o 8,3 %.



(1 EUR = 1,1260 USD)