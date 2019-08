Vývoz Číny v júli nečakane vzrástol

Na druhej strane, dovoz klesol o 5,6 %, čo predstavuje pokles tretí mesiac po sebe.

Peking 8. augusta (TASR) - Napriek rastúcemu napätiu v obchode medzi Čínou a USA zaznamenal čínsky vývoz minulý mesiac nečakaný rast. Dovoz však pokračoval v poklese. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje čínskej colnej správy.



Obchodný konflikt so Spojenými štátmi, ktorý ešte viac eskaloval v minulých dňoch po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie 10-percentných dovozných ciel na čínsky tovar v hodnote 300 miliárd USD (267,81 miliardy eur), zasiahol do výrobného sektora a exportu Číny v 1. polroku tohto roka. V júli však vývoz z Číny vzrástol medziročne o 3,3 %, zatiaľ čo analytici očakávali pokles.



Na druhej strane, dovoz klesol o 5,6 %, čo predstavuje pokles tretí mesiac po sebe. Tempo poklesu bolo síce miernejšie, než sa čakalo (analytici odhadovali, že dosiahne 9 %), pokračovanie poklesu dovozu však signalizuje slabší dopyt na domácom trhu a riziko, že čínska ekonomika sa z problémov ešte nedostala. Za 2. štvrťrok pritom zaznamenala najpomalšie tempo rastu za takmer 30 rokov.



Politicky citlivý čínsky export do USA klesol v júli medziročne o 6,5 %, na druhej strane dovoz z USA, ktorý by Američania chceli zvýšiť, zaznamenal pokles o 19,1 %. Prebytok Číny v obchode s USA síce mierne klesol, aj naďalej je však vysoký, keď za júl dosiahol 28 miliárd USD. Celkový obchodný prebytok Číny sa znížil na 45,1 miliardy USD z júnovej hodnoty 51 miliárd USD.