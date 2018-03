Vývoz jahniat pred Veľkou nocou opäť klesol, u nás sa predaj zvyšuje

Slováci ale aj tak stále výrazne zaostávajú v konzumácii jahňaciny a baraniny za európskym priemerom.

Zvolen 26. marca (TASR) - Tohtoročný vývoz tzv. veľkonočných jahniat zo Slovenska do Talianska nedosiahne úroveň vlaňajška. Kým vlani sa ich vyviezlo asi 85.000, tento rok to bude menej.



Podľa riaditeľa Správneho útvaru Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Slavomíra Reľovského, čísla síce ešte nie sú spresnené, odberateľ v Taliansku odkúpil ale tento rok opäť menej zvierat. V predošlých rokoch sa pritom z krajiny vyviezlo aj 100.000 až 120.000 jahniat. "Na druhej strane je ale potešiteľné, že o jahňatá je väčší záujem na Slovensku a tak zvieratá, ktoré chovatelia nevyvezú do zahraničia, predajú doma," povedal TASR.



Podľa Reľovského v uplynulých dvoch rokoch výrazne klesla cena talianskeho nákupcu. "Tento rok je pri veľkoodbere priemerná cena 2,3 eura bez DPH," priblížil. Táto cena však ledva pokryje náklady chovateľov. Slovenskí farmári sa preto podľa neho musia sústrediť primárne na slovenský trh. V poslednom období sa to už aj čiastočne darí. Slováci ale aj tak stále výrazne zaostávajú v konzumácii jahňaciny a baraniny za európskym priemerom.



Zväz sa už niekoľko rokov snaží zvýšiť povedomie o tomto zdravom a hodnotnom mäse. Medzi konzumentmi šíri heslo "Nájdi si svojho baču". Záujemcovia o túto stále nedocenenú delikatesu by si mali kupovať jahňatá priamo od chovateľa, pričom takýmto nákupom oproti cenám v obchodoch aj ušetria.



Najväčšími slovenskými exportérmi veľkonočných jahniat sú stále Agrokombinát Sabinov, ktorý realizuje väčšinu vývozu a Agrofarma Červený Kameň.