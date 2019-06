Vývoz ropy cez prístav Usť-Luga klesne, Rusko uprednostní Družbu

Ku kontaminácii Družby došlo koncom apríla, keď sa do ropovodu dostala ropa znečistená organickými chloridmi.

Moskva 17. júna (TASR) - Vývoz ruskej ropy cez baltský prístav Usť-Luga klesne v 3. kvartáli pravdepodobne pod 3 milióny ton z 9 miliónov ton plánovaných na obdobie apríl až jún. Uviedli to pre agentúru Reuters dva zdroje z ruského energetického sektora.



Podľa zdrojov by sa cez prístav Usť-Luga malo v 3. štvrťroku vyviezť len 2,8 milióna ton ropy. Dôvodom je kontaminácia ropy v ropovode Družba, ku ktorej došlo v apríli. Rusko totiž v dôsledku znečistenia ropy súhlasilo s odčerpaním kontaminovanej suroviny z bieloruskej sekcie ropovodu. Tým sa obmedzili aj kapacity na transport ropy smerom k prístavu Usť-Luga. Zástupcovia Ruska uviedli, že v tejto chvíli je ich prioritou dodávka ropy cez Družbu na úkor iných trás vrátane tej cez prístav Usť-Luga.



Ku kontaminácii Družby došlo koncom apríla, keď sa do ropovodu dostala ropa znečistená organickými chloridmi. Tie sa používajú na zvýšenie produkcie ropy, pred dodávkou suroviny odberateľom sa však musia odstrániť, nakoľko môžu vážne poškodiť rafinérske zariadenia. Podľa výpočtov Reuters by mal celkový vývoz ropy cez ruské baltské prístavy klesnúť v 3. kvartáli na dennej báze oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 21 %.