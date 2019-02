Vývoz z USA tlačí na ceny ropy, cena Brentu je stále okolo 67 USD

Produkcia ropy v USA dosiahla rekordných 12 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). Rekord dosiahol aj export, keď tento mesiac USA vyviezli 3,6 milióna barelov denne.

Singapur 25. februára (TASR) - Po prvotnom zvýšení ceny ropy v pondelok mierne klesli, keď nálady čiastočne ovplyvňuje zvyšovanie vývozu americkej ropy na svetové trhy, najmä do Ázie. To prinútilo ďalších exportérov, najmä z Blízkeho východu, začať ponúkať ázijským odberateľom zľavy.



Produkcia ropy v USA dosiahla rekordných 12 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). Rekord dosiahol aj export, keď tento mesiac USA vyviezli 3,6 milióna barelov denne. Úsilie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov podporiť ceny ropy znižovaním produkcie sa tak prakticky míňa účinkom.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli klesla do 8.12 h SEČ o 10 centov na 67,02 USD (59,18 eura) za barel. Počas piatkového obchodovania (22. 2.) zaznamenala nakrátko trojmesačné maximum, keď sa dostala na 67,73 USD za barel. To bola najvyššia hodnota od 16. novembra.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 57,21 USD/barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou to predstavuje pokles o päť centov. Aj WTI dosiahla v piatok najvyššiu hodnotu od 16. novembra, konkrétne 57,81 USD/barel.



(1 EUR = 1,1325 USD)