Význam medzinárodného letiska Lipsko-Halle bude ďalej rásť

Región medzi Lipskom a Halle sa stane ešte významnejším logistickým centrom pre svetovú medzinárodnú nákladnú dopravu.

Lipsko 3. apríla (TASR) - Lipské letisko má pred sebou veľkú budúcnosť. Jeho rozvoj zreálňuje aj to, čo je zapísané v koaličnej zmluve medzi unionistickými stranami a sociálnymi demokratmi.



V zmluve sa uvádza, že spolková vláda rozšíri právomoci letiska pre pristávanie nákladných lietadiel. Región medzi Lipskom a Halle sa stane ešte významnejším logistickým centrom pre svetovú medzinárodnú nákladnú dopravu. Letisko sa bude rozširovať a už teraz sa jeho domicil zmenil na Lipsko/Halle.



Riaditeľ letiska Johannes Jähn uviedol, že tento vzdušný prístav má výhodu voči konkurentom v okolí, lebo disponuje voľnými rozvojovými plochami. Na jeho dráhach pristávajú lietadlá z viac ako 200 letísk. Prilietavajú z Los Angeles, New Yorku, Cincinnati a Soulu alebo do týchto miest smerujú. V pracovných dňoch sa vykladá alebo nakladá denne až 65 strojov. Okolo 40 dopravných spoločností ho využíva pravidelne.



Vlani pracovníci letiska zmanipulovali 1,14 milióna ton nákladu. Jeho hmotnosť medziročne vzrástla o 8,2 %.



Medzi európskymi nákladnými letiskami je výkonom piatym najväčším. Vlani zamestnávalo takmer 36.500 osôb. V porovnaní s rokom 2005 ich počet vzrástol o 47,8 %.