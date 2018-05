Výzvy pre Nórske fondy majú byť vypísané koncom roka 2018

Slovensko sa na financovaní týchto fondov podieľa 15 %.

Bratislava 8. mája (TASR) – Na Úrade vlády SR v súčasnosti prebieha finalizácia jednotlivých programov pre Nórske fondy, aby mohli byť ku koncu tohto, resp. začiatkom budúceho roka vypísané prvé výzvy. Pre TASR to uviedol František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.



Slovensko sa na financovaní týchto fondov podieľa 15 %. "My máme teda v zmysle podpísaných memoránd, ktoré boli podpísané medzi donorskými krajinami a SR, realizovať projekty v programoch ako je rozvoj obchodu, inovácií, malého a stredného podnikania. Ďalším programom je zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, potom je to napríklad program podnikania v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnej spolupráce," vymenoval niektoré z programov Kašický. Osobitne zaujímavými sú podľa neho fondy pre bilaterálne vzťahy.



Medzi SR a donorskými krajinami je podpísané memorandum o spolupráci, ktoré zadefinovalo tieto programy a v rámci nich budú vypísané výzvy. "Vypísanie týchto výziev sa predpokladá koncom tohto, resp. začiatkom budúceho roku," priblížil Kašický.



Aktuálne sú dohodnuté programy v rámci Nórskych fondov v procese prípravy tzv. osnov, na to nadväzuje schvaľovací proces zo strany donorov. Následne správcovia programov začnú s prípravou a zverejnením jednotlivých výziev.



V prípade Švajčiarskeho finančného mechanizmu bol v novembri 2017 schválený na desaťročné programové obdobie ďalší balík financií, pričom Švajčiarsko prezentuje ako prioritné oblasti duálne vzdelávanie a migráciu. Podpísanie bilaterálnych dohôd, ktoré predchádzajú praktickej realizácii nového švajčiarskeho mechanizmu, sa predpokladá v roku 2019.