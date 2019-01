Ross: USA a Čína sú stále na míle vzdialené vyriešeniu obchodnej vojny

Trump varoval, že v prípade nedohody medzi USA a Čínou od 2. marca zvýši dovozné clá na čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD.

Washington 24. januára (TASR) - USA a Čína sú stále "na míle" vzdialené vyriešeniu obchodnej vojny. Povedal to vo štvrtok americký minister obchodu Wilbur Ross, podľa ktorého ale naďalej existuje šanca, že krajiny dohodu nakoniec dosiahnu.



Ross uviedol, že na budúci týždeň by mala do Washingtonu pricestovať 30-členná čínska delegácia na ďalšie kolo rokovaní. Spojeným štátom a Číne sa postupne kráti čas na dosiahnutie dohody, ktorú by mali uzatvoriť najneskôr 1. marca. Dovtedy platí 90-dňové "prímerie," ktoré uzatvorili prezidenti USA a Číny Donald Trump a Si Ťin-pching začiatkom decembra v Buenos Aires.



Trump varoval, že v prípade nedohody medzi USA a Čínou od 2. marca zvýši dovozné clá na čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD (176,35 miliardy eur). V súčasnosti platia na tovar v danej hodnote 10-percentné clá, ak sa krajiny nedohodnú, bude clo zvýšené na 25 %.



V súvislosti s ďalšími rokovaniami sa však Ross snažil tlmiť prehnané očakávania. "Číňania prídu vo veľkom počte. Aj do dnešných dní sme urobili veľa práce, naďalej sme však na míle vzdialení konečnej dohode," povedal Ross v rozhovore pre stanicu CNBC.



Upozornil, že obchod je veľmi komplikovaná záležitosť, v rámci neho je potrebné vyriešiť viacero otázok, nielen koľko sóje či skvapalneného plynu sa predá. Omnoho dôležitejšie podľa neho sú štrukturálne reformy v Číne, ako aj mechanizmus, ktorý bude zabezpečovať plnenie dohodnutých bodov.