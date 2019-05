Wall Sreet v utorok výrazne oslabila, Dow Jones padol o 1,79 %

Dow Jones zaznamenal druhý najprudší denný pokles v tomto roku a pre S&P 500 a Nasdaq to bolo tretie najvýraznejšie oslabenie.

New York 8. mája (TASR) - Wall Sreet v utorok (7. 5.) prudko oslabila. Dôvodom bola eskalácia napätia v obchodnom spore medzi USA a Čínou, čo spôsobilo obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky a znížilo rizikový apetít investorov.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v utorok padol o 473,39 bodu alebo 1,79 % a uzavrel na úrovni 25.965,09 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 48,42 bodu alebo 1,65 % na 2884,05 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 159,53 bodu alebo 1,96 % na 7963,76 bodu.



Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin v pondelok (6. 5.) večer vyhlásili, že Čína ustúpila od svojich predchádzajúcich sľubov, ktoré dala počas obchodných rokovaní. Tieto komentáre prišli po tom, čo americký prezident Donald Trump v nedeľu (5. 5.) prekvapivo uviedol, že zvýši clá na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD z 10 % na 25 %.



Zvýšené clá by mali začať platiť v piatok (10. 5.), ak obe strany dovtedy nedospejú k obchodnej dohode. Peking v utorok potvrdil, že do Washingtonu odcestuje aj vicepremiér Liou Che a zúčastní sa na ďalšom kole rokovaní.



Vyhlásenia Lighthizera a Mnuchina zvýšili obavy investorov, že obchodné rokovania medzi Čínou a USA môžu trvať podstatne dlhšie, než sa predpokladalo. "Každý týždeň sme počúvali o pokroku v rokovaniach a o tom, že sa dosiahne dohoda," uviedla investičná analytička firmy Edward Jones Kate Warneová. Dodala, že teraz sa očakávania výrazne zmenili.



Investori sa obávajú ďalších ciel, ktoré podľa nich môžu narušiť dodávateľské reťazce a poškodiť ekonomický rast.