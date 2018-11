Wall Street v posledný októbrový deň vzrástla

Spomedzi technologických titulov sa darilo Facebooku a eBayu.

New York 1. novembra (TASR) - Wall Street zaznamenala na konci výrazne mínusového októbra zisky. Vďaka pozitívne prijatým kvartálnym výsledkom firiem Facebook a eBay najdôležitejšie akciové indexy v stredu (31. 10.) pokračovali v zotavovaní. Ďalším faktorom, ktorý podporil burzy, bola správa z trhu práce.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial v stredu vzrástol o 0,97 % na 25.115,76 bodu. Dow sa výrazne oživil už v utorok (30. 10.), keď si pripísal 1,77 %. Za celý október však stratil 5,76 %, čo bolo jeho najvýraznejšie mesačné oslabenie od januára 2016.



Širší index S&P 500 v stredu stúpol o 1,09 % na 2711,74 bodu, pričom za uplynulý mesiac padol o 7,28. Technologický index Nasdaq Composite sa v stredu zvýšil o 2,01 % na 7305,90 bodu, za celý október však oslabil o 9,10 %.



Analytik spoločnosti Oanda Craig Erlam označil október za skutočne hororový mesiac pre investorov po celom svete. "Bola to divoká jazda a v súčasnosti neexistuje žiadna záruka, že už sa to skončilo."



Medzi faktory, ktoré spôsobili výraznú volatilitu na akciových trhoch po celom svete, patrili medzinárodné obchodné konflikty, slabý vývoj čínskej ekonomiky, spor Talianska s EÚ o rozpočet a komplikované rokovania o brexite.



Americký prezident Donald Trump sa v stredu postaral o mierne uvoľnenie v spore s Čínou, keď v televíznom rozhovore ohlásil "veľkolepú dohodu s Čínou". Navyše trh práce v USA je mimoriadne silný. Podľa správy inštitútu ADP súkromný sektor vytvoril v októbri 227.000 nových pracovných miest, čo bolo najviac od februára. Analytici počítali s nárastom počtu pracovných miest len o 187.000.



Spomedzi technologických titulov sa darilo Facebooku a eBayu. Obe firmy zaznamenali lepšie výsledky, než sa očakávalo, a ich akcie výrazne posilnili. Akcia Facebooku vyskočila o 3,81 % a eBayu takmer o 6 %.



Darilo sa aj akcii General Motors (GM). Najväčšia americká automobilka zaznamenala v letnom kvartáli výrazne lepšie výsledky, než predpovedal trh. Navyše zvýšila aj celoročný ziskový cieľ. Akcia GM vyskočila približne o 9 %.