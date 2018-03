Weidmann: Výnimky z ciel pre EÚ nie sú výhrou pre globálny obchod

USA od piatka (23. 3.) zaviedli clá na dovoz hliníka a ocele. Aktuálne sa netýkajú štátov EÚ ani ďalších krajín, medzi ktorými sú Argentína, Austrália, Kanada alebo Mexiko.

Viedeň 26. marca (TASR) - Výnimky z nových ciel na dovoz kovov do USA nemôžu byť považované za výhru pre systém globálneho obchodu, varoval v pondelok guvernér nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann.



Dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi na výnimkách odvrátila otvorený konflikt medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami, priznal guvernér Bundesbank. "To však nie je víťazstvo pre globálny voľný obchod, pretože trestné clá zostávajú v platnosti pre ostatné krajiny, ktoré si nedokážu zabezpečiť výhodnejšie zaobchádzanie, a pretože výnimka pre EÚ je len dočasná." Cieľom podľa Weidmanna nemá byť vyhnúť sa alebo znížiť nové obchodné bariéry, ale odstrániť existujúce.



USA od piatka (23. 3.) zaviedli clá na dovoz hliníka a ocele. Aktuálne sa netýkajú štátov EÚ ani ďalších krajín, medzi ktorými sú Argentína, Austrália, Kanada alebo Mexiko. USA garantovali, že výnimka pre EÚ platí minimálne do 1. mája, dokedy má Brusel predložiť obchodné ústupky.