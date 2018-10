WHO: Produkcia tabaku vážne poškodzuje životné prostredie

Spracúvanie tabaku si ročne vyžiada 22 miliárd ton vody, tvrdí predmetná štúdia, ktorú si zmienený sekretariát dal vypracovať od Kráľovskej univerzity v Londýne (ICL).

Ženeva 3. októbra (TASR) - Tabak nielenže škodí ľudskému zdraviu, ale ohrozuje aj životné prostredie. Uvádza sa to v najnovšej správe, ktorú v utorok zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



"Škody na životnom prostredí vznikajú počas celého životného cyklu tabakových výrobkov - od odlesňovania cez znečisťovanie vôd pesticídmi až po odhadzovanie cigaretových ohorkov," vyhlásila Vera Luiza da Costa e Silva, ktorá spravuje sekretariát Rámcového dohovoru WHO o regulácii tabaku (WHO FCTC), informuje agentúra DPA.



Spracúvanie tabaku si ročne vyžiada 22 miliárd ton vody, tvrdí predmetná štúdia, ktorú si zmienený sekretariát dal vypracovať od Kráľovskej univerzity v Londýne (ICL). Ako následok tabakového poľnohospodárstva skončí v atmosfére za jediný rok 84 miliónov ton oxidu uhličitého, čo predstavuje 0,2 percenta globálnych emisií tejto látky.



Štúdia zároveň poukazuje na to, že pestovanie tabaku brzdí ekonomický rozvoj. Tabak má totiž nižší výnos a vyžaduje si od farmárov viac vkladu než mnohé iné poľnohospodárske plodiny, tvrdia autori správy, ktorí ako príklad uvádzajú Zimbabwe, kde jeden hektár pôdy vyprodukuje iba jednu tonu tabaku v porovnaní s 19 tonami zemiakov.



Takmer všetok tabak sveta sa dorába v rozvojových krajinách. Medzi desiatku najväčších producentov patria krajiny s nízkym príjmom, ktoré sú čistými dovozcami kapitálu, napríklad Zimbabwe alebo Malawi.



Správa bola zverejnená počas stretnutia predstaviteľov 181 krajín, ktoré ratifikovali Rámcový dohovor WHO o regulácii tabaku. Dohovor vstúpil do platnosti vo februári 2005.