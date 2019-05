Wittenbergerová: Zákonný termín celoplošného spustenia eKasy platí

Na termíne celoplošného spustenia sa nič nemení, avšak môžu nastať prípady, že povinné subjekty to do tohto dátumu nestihnú.

Bratislava 29. mája (TASR) - Zákonom stanovený termín celoplošného spustenia eKasy, ktorým je 1. júl, platí. Finančná správa neustále rôznymi komunikačnými nástrojmi vyzýva na podanie žiadosti a splnenie si zákonnej povinnosti tých podnikateľov, ktorí o pridelenie kódu pokladnice ešte nepožiadali. Majú čas ešte do konca júna. Zdôraznila to na brífingu v stredu prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.



Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík finančnej správy Ladislava Hannikera na trhu existuje dostatok dodávateľov pokladničných produktov, ktorí dokážu riešenia spojené s eKasou podnikateľom dodať. Finančná správa totiž schválila 29 žiadostí o udelenie certifikácie. Aj napriek tomu však finančná správa pozorne sleduje situáciu na trhu a aktívne komunikuje nielen s výrobcami, ale aj so zástupcami podnikateľov, maloobchodných prevádzok či obchodných reťazcov. Na technické a ľudské kapacity dodávateľov pokladníc a servisných technikov však vplyv nemá. Zároveň vylučuje akékoľvek medializované prepojenia, ktoré by ovplyvňovali proces certifikácie alebo akýkoľvek iný proces na finančnej správe.



"Nikdy nepristúpime na hru, aby sme certifikácie udeľovali len podľa toho, o akého veľkého hráča ide, musíme dbať na riešenia, ktoré neposkytujú priestor na podvody. Finančná správa jednoducho neocertifikuje žiadne riešenie, ktoré by pripustilo akékoľvek otvorené dvere tomu, aby sa podvody na pokladniciach mohli v budúcnosti uskutočňovať aj ďalej," povedal v súvislosti s kritikou o chýbajúcej certifikácii dvoch väčších výrobcov súčasných elektronických registračných pokladníc.



Ako ďalej uviedol, na termíne celoplošného spustenia sa nič nemení, avšak môžu nastať prípady, že povinné subjekty to do tohto dátumu nestihnú. V takýchto prípadoch bude správa posudzovať, či povinný subjekt požiadal o pridelenie kódu, ale dodávateľ zariadenia mešká, čo správa zohľadní, alebo pôjde o povinné subjekty, ktoré o kód ani nepožiadali.



"Prezentované vyjadrenia vnímam ako útok na finančnú správu a samotný proces certifikácie. Útok na projekt eKasa vnímame ako podporu podvodov, ktoré sme doteraz v rámci spomínaných sektorov a v rámci fungovania registračných pokladníc, ako ich poznáme dnes, zachytávali," zdôraznila prezidentka finančnej správy.