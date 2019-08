Wizz Air bude lietať z Budapešti na breh Čierneho mora

Za prvých sedem mesiacov tohto roka letelo maďarskými spojmi Wizz Air-u 3,2 milióna pasažierov.

Budapešť 7. augusta (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začne od novembra pravidelne lietať z Budapešti do ukrajinskej Odesy. Po Kyjeve to bude druhé ukrajinské mesto s priamym leteckým spojením s maďarským hlavným mestom, informovala v utorok agentúra MTI.



Wizz Air tento rok rozšírila spoje z maďarských letísk o London-Gatwick, Oslo, Castello, Kazaň a Edinburg, pričom tieto aerolinky sú odhodlané ďalej rozširovať spojenia smerom na východ.



Do Odesy budú Airbusy A320 tejto spoločnosti lietať v utorok a v sobotu.



Za prvých sedem mesiacov tohto roka letelo maďarskými spojmi Wizz Air-u 3,2 milióna pasažierov, o 7 % viac než v rovnakom období vlaňajšieho roka.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach