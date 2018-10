WTO: Obchodná vojna medzi USA a Čínou zníži medzinárodný obchod o 17 %

Doteraz ohlásené dodatočné clá na tovary v celkovej hodnote 360 miliárd USD rovnako ako ohlásené clá na autá a autosúčiastky by spomalili rast ekonomiky USA o 0,9 % a Číny o 0,6 %.

Nusa Dua 10. októbra (TASR) - Plne rozvinutá obchodná vojna medzi USA a Čínou môže skresať objem medzinárodného obchodu o 17,5 %, odhaduje Svetová obchodná organizácia (WTO). V prípade takéhoto scenára by sa výkon svetovej ekonomiky znížil o 1,9 %, uviedol šéf WTO Roberto Azevedo v stredu na okraji výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) v indonézskom Nusa Dua.



Podľa MMF majú obchodné spory výrazný negatívny vplyv na Čínu aj USA. Doteraz ohlásené dodatočné clá na tovary v celkovej hodnote 360 miliárd USD (314,82 miliardy eur) rovnako ako ohlásené clá na autá a autosúčiastky by spomalili rast ekonomiky USA o 0,9 % a Číny o 0,6 %, odhaduje MMF.



Obchodná vojna ešte nie je v plnom prúde, uviedol Azevedo. "Nemyslím si, že už sme zašli tak ďaleko," zdôraznil. Avšak v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by medzi USA a Čínou prebiehali konštruktívne diskusie. Azevedo je otvorený myšlienke reformy svetového obchodného systému, ktorú požadujú USA a americký prezident Donald Trump. "Už sa aj tak začala," povedal. Predstavy členských štátov o tom, ako by táto reforma mala vyzerať, sa však líšia.



(1 EUR = 1,1435 USD)