WWF: Nemali by byť výnimky na ťažbu dreva v bezzásahových územiach

Bratislava 4. októbra (TASR) - Súčasťou zmien v zákonoch o ochrane prírody a o lesoch by mal byť bezzásahový režim v prísne chránených územiach, a to bez možnosti výnimiek. Vyzýva na to Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko. Hromadné žiadosti o výnimky na ťažbu dreva v prírodných rezerváciách, o ktorých minulý týždeň informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, podľa neho dokazujú, že pri súčasnej legislatíve vzácne územia nie sú dostatočne chránené.



"Zachovanie bezzásahových území v chránených lokalitách je kľúčové pre zachovanie posledných vzácnych a prirodzených lesov a druhov, ktoré sú na tieto ekosystémy naviazané. Výrub najvzácnejších lesov a ubúdanie chránených území bez ľudských zásahov má za následok vymieranie unikátnych druhov," vysvetlila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.



Rozsah ťažby dreva v slovenských lesoch podľa informácií organizácie narastá, ročne sa vyťaží asi 9,5 milióna m3 dreva. Viac než polovicu pritom napríklad v roku 2016 tvorila ťažba kalamitného dreva. "V národných parkoch sme medzi rokmi 2000 - 2016 prišli o 12,2 percenta lesov a v 5. stupni ochrany napriek deklarovanej bezzásahovosti v priemere o 5,5 percenta lesa," konštatuje WWF Slovensko.



Štátni ochranári minulý týždeň informovali, že z približne 30 vzácnych lokalít Slovenska má byť vyťažených viac ako 45.000 kubických metrov dreva. Vydali preto usmernenie kolegom v regiónoch, aby pri rozhodovaní stáli prísne na princípe bezzásahovosti. O výnimky požiadali vojenské a súkromné lesy, aj štátny podnik Lesy SR. ŠOP SR predpokladá, že ďalšie žiadosti zrejme pribudnú.



Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú envirorezort predstavil v utorok (2.10.), plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. K tomu má pomôcť aj ďalšie opatrenie - presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu ŠOP SR. Pre zvyšné územie národných parkov novela ustanovuje, že hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie. Novela zákona v najbližších dňoch poputuje do predbežného a následne medzirezortného pripomienkového konania.



Pri zákone o lesoch Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) SR už medzirezortné pripomienkové konanie vyhodnocuje. Pripomienky k nemu mal aj WWF Slovensko spolu s ďalšími environmentálnymi organizáciami.